Klub Parlamentarny Polska 2050-Trzecia Droga zagłosuje przeciw wnioskowi o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza - powiedział w środę w Sejmie wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko.

W Sejmie trwa debata nad wnioskiem PiS o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza. Wniosek ma związek z decyzjami Sienkiewicza dotyczącymi mediów publicznych.

"Klub Parlamentarny Polska 2050-Trzecia Droga zagłosuje przeciw wnioskowi o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra kultury i dziedzictwa narodowego, zagłosujemy przeciw z trzech prostych powodów" - powiedział Kobosko.

Jak wyjaśnił, zdaniem klubu KP Polska 2050-Trzecia Droga, "składanie wniosku o wotum nieufności wobec konstytucyjnego ministra po zaledwie dwóch tygodniach od powstania nowego rządu i powołania ministra jest skrajnie nieodpowiedzialne, świadczące o woli doprowadzenia do dalszej destabilizacji państwa i jego instytucji". "Jest to dalszy ciąg działań PiS-u po tytułem +po nas, choćby katastrofa+. Działań, które mają na celu osłabianie naszego państwa" - mówił Kobosko.

Dodał, że drugim powodem, dlaczego zagłosują przeciw wnioskowi jest to, że "absolutnie nie zgadzają się z uzasadnieniem, po które sięgnęli wnioskodawcy".

Jak mówił, 15 października wyborcy postawili przed nimi zadanie "usunięcia raka, toczącego media, dawniej publiczne". "Zadanie tym trudniejsze, że PiS wprowadził siłą do systemu pozakonstytucyjny organ pod tytułem Rada Mediów Narodowych. To właśnie na istnienie tego, de facto nielegalnego organu, powołał się teraz referendarz sądowy, gdy odmawiał wpisania nowych władz mediów do KRS. Ale to nie zatrzyma zmian w mediach publicznych" - powiedział Kobosko.

"Nie spoczniemy nim w mediach, które mają do spełnienia istotną misję publiczną nie nastaną w pełni cywilizowane, demokratyczne standardy, dlatego koalicja rządząca opracuje wspólny projekt nowego ładu w mediach publicznych, który zapewni na lata funkcjonowanie niepartyjnych mediów, prawdziwie publicznych" - mówił.

"Po trzecie, zagłosujemy przeciw, ponieważ wniosek PiS nie dotyczy ministra ds. telewizji, ale ministra kultury i dziedzictwa narodowego. To jeden z wielu resortów, który wymaga i musi przejść terapię wstrząsową. Wiele trzeba, by uzdrowić sytuację pozostawioną po premierze z tabletu, panu Glińskim" - ocenił wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko.