Komisja śledcza ds. Pegasusa jest najważniejszą z trzech powołanych komisji. Może pokazać rzeczy najbardziej bulwersujące - powiedział w środę w Sejmie wicepremier, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Sejm powołał w środę komisję śledczą ds. czynności operacyjno-rozpoznawczych z użyciem Pegasusa, zakres prac komisji obejmie okres od 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r. Odrzucono poprawkę PiS, by rozszerzyć ten okres na lata od 2007 r.

Kosiniak-Kamysz zapytany przez dziennikarzy w Sejmie, czy komisja ds. Pegasusa będzie w stanie dojść do prawdy odpowiedział, że przed tą komisją stoi wielkie zadanie i wielka odpowiedzialność. "To najważniejsza z tych trzech komisji (śledczych)" - dodał. "Może ona pokazać rzeczy, które były dotąd nieujawnione, niepokazane i najbardziej bulwersujące, bo jeżeli ktoś podsłuchiwał polityków, działał i fabrykował - tak, jak w przypadku pana Brejzy, zmieniał SMS-y, grał tym oprzyrządowaniem antyterrorystycznym wobec przeciwników politycznych - jest to zamach na demokrację w najczystszej postaci, zamach na wolność wyborów i równość startu w tych wyborach" - podkreślił prezes ludowców.

Wyraził też nadzieję, że członkowie komisji będą mieli ekspercki dostęp do takich materiałów, których nie da się zniszczyć. "Te decyzje, które były wydawane, jeżeli one były gdzieś wydawane, one muszą gdzieś być. Jeżeli nie były wydawane, a będą dowody, to jest już złamanie coraz większej liczby przepisów" - wskazał.

Komisja śledcza ds. Pegasusa ma zbadać legalność, prawidłowość i celowość czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję w okresie od 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz. Będzie miała również na celu m.in. zbadanie, czy działania operacyjno-rozpoznawcze prowadzone z wykorzystanie Pegasusa wobec polskich obywateli były legalne, prawidłowe i celowe. (PAP)