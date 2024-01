Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe utworzą wspólny komitet wyborczy do sejmików, do powiatów, do gmin - poinformowali w czwartek w Grodzisku Mazowieckim liderzy Polski 2050 i PSL - Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołowni.

Trzecia Droga pozostaje niepodzielona przed wyborami samorządowymi

W czwartek po godz. 15 w Grodzisku Mazowieckim rozpoczęła się wspólna konferencja Polski 2050 Szymona Hołowni i PSL odbywająca się pod hasłem: "Trzecia Droga dla dużych i małych ojczyzn". W wydarzeniu biorą udział działacze obu ugrupowań oraz ich liderzy: wicepremier, szef MON, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz oraz marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Lider ludowców podczas przemówienia przypomniał, że działacze Trzeciej Drogi w tym samym miejscu spotkali się tuż przed wyborami parlamentarnymi podczas finału kampanii wyborczej. "Teraz przed nami kolejny etap, bardzo ważny etap pokazania, że Trzecia Droga jest dalej ze sobą, jedzie dalej" - mówił podczas przemówienia Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szymon Hołownia zwracał uwagę, że mimo iż Trzecia Droga odniosła sukces w wyborach parlamentarnych 15 października, to paradoksalnie obecnie jest w bardzo podobnej sytuacji, jak przed wyborami. "Musimy pamiętać, że proces zmiany dopiero się zaczął, na pewno nie skończył. Widzimy dobrze po tym, co dzieje się też w kraju, jak ta zmiana będzie długa, jak dużo pracy wymaga" - mówił.

Rola i miejsce Trzeciej Drogi w nadchodzących wyborach

Hołownia powiedział, że pierwszy krok został już zrobiony, 7 kwietnia podczas wyborów samorządowych będzie drugi krok, a kolejny, trzeci krok, będzie w czerwcu podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego. Natomiast w maju lub w czerwcu przyszłego roku odbędą się wybory prezydenckie. "Cała seria zmian, które przed nami stoją" - wyliczał marszałek Hołownia.

"Nie jesteśmy po zwycięstwie, jesteśmy przed zwycięstwem, jesteśmy w drodze"

- podkreślał.

Lider ludowców zauważył z kolei, że jest bardzo dużo pytań o przyszłość Polski lokalnej i małych ojczyzn. W tym kontekście podkreślał konieczność kontynuowania koalicji, która wytworzyła się 15 października.

"Dzięki tej fali, która w niezwykły sposób uruchomiła się szczególnie w ostatnich dniach przed wyborami parlamentarnymi, wygraliśmy. Polska wygrała. Polska się odradza"

- mówił.

Kosiniak-Kamysz nawiązał też do wcześniejszych słów marszałka Hołowni, który mówił, że to zajmuje czas. "Będzie to szybciej, gdy zwyciężymy w samorządzie. A żeby zwyciężyć w samorządzie to Trzecia Droga jedzie dalej, jedziemy razem do wyborów samorządowych. Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe utworzą wspólny komitet wyborczy do sejmików, do powiatów, do gmin" - poinformował.