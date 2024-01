Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka podczas gali finałowej rankingu liceów i techników "Perspektywy 2024" powiedziała, że ważny jest udział młodzieży w kształtowaniu programu edukacyjnego, więc m.in. “Dlatego trzeba powołać rzecznika praw ucznia”.

Uczniowie polskich szkół upodmiotowieni. Tego chce ministra Nowacka

W czwartek w Warszawie odbyła się Gala XXVI Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024. Wzięła w niej udział minister edukacji narodowej Barbara Nowacka. W swym wystąpieniu podkreśliła, że nie ma dla państwa ważniejszego zadania niż zadbanie o przyszłość kraju, a – jak mówiła – przyszłość tę tworzą młode osoby, a do tego potrzebne są narzędzia, jakie potrafi im dać dobra szkoła.

Podkreśliła, że ranking dowodzi, że w polskich szkołach uczy się fantastyczna młodzież i że mamy znakomitych nauczycieli, którzy – jak mówiła – potrafią wyłowić perły i dbają o wyrównywanie szans.

"Przed nami duże wyzwania, także w obszarze wyrównania szans, ale żeby tak się stało, to szkoła musi zapewnić całemu środowisku szkolnemu spokój i stabilność. Powinna nadążać za zmieniającym się światem" – powiedziała. Zapewniła, że w ministerstwie to rozumieją, więc jest szansa "na powrót normalności w szkole".

Edukacja od nowa i lepiej

Ministra zaznaczyła, że resort skończy z "partyjniactwem w kuratoriach". "Szkoła musi liczyć na pomoc kuratora, a nie na represję. Młodzież musi się czuć w szkole wolna i bezpieczna, a nie represjonowana tylko dlatego, że w kuratorium jest politruk z nadania partyjnego" – powiedziała Nowacka. Według niej bez dobrych nauczycieli nie ma dobrej szkoły, dlatego trzeba odbudować prestiż nauczyciela nie tylko dzięki podwyżkom, ale także dzięki autonomii dyrektorów i nauczycieli.

Wskazała, że ważny jest także udział młodzieży w kształtowaniu programu edukacyjnego, dlatego resort pracuje nad kilkoma rozwiązaniami to umożliwiającymi.

"Stąd moja inicjatywa stworzenia rzecznika praw ucznia, który dzisiaj wydaje się po prostu niezbędny polskiej młodzieży. Młodzi też muszą mieć swój głos, który będzie słyszany, który będzie ich reprezentacją"

– powiedziała Nowacka.

Podkreśliła, że wspólnie z całym środowiskiem szkolnym odbudują prestiż polskiej szkoły i będą systemowo wspierać wszystkich uczniów. Dodała, że już teraz uczniowie mogą realizować różne indywidualne programy nauczania czy uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych. Wskazała, że samorządy mogą i powinny wspierać edukację najzdolniejszych uczniów.

Głosy innych specjalistów od edukacji

Prezes "Perspektyw" Waldemar Siwiński podczas wystąpienia podkreślił, że rankingi są tworzone, by młodzież mogła dobrać szkołę do swoich ambicji, ale również do swoich talentów. "System edukacji, państwo, powinno dać każdemu równe szanse" – dodał.

Przewodniczący kapituły, rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Ryszard Koziołek wskazywał na znaczenie szkół. "Szkoła jest najważniejszym miejscem edukacji obywatelskiej, sztuki pokojowego, dobrego życia razem" – mówił. Zwracając się do minister edukacji, ocenił, że olimpiady przedmiotowe są perłą w koronie polskiego systemu edukacji.

"Wiele pokoleń nauczycieli, rektorów, profesorów zawdzięcza wiele tym wszystkim tysiącom pasjonatów, którzy służą olimpiadom przedmiotowym, które wyławiają talenty ze wszystkich miejsc polskiego pejzażu edukacji" – zaznaczył. Po przemówieniach reprezentantom szkół i techników wręczono dyplomy.

Prestiż i jakość polskiej szkoły. Ogólnopolski Ranking Liceów i Techników

Ogólnopolski Ranking Liceów i Techników po raz 26. przygotował miesięcznik "Perspektywy". W rankingu uwzględniono tylko szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych), w których zdawało maturę w maju 2023 r., na arkuszach standardowych i niestandardowych, minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki, zdawanych obowiązkowo, były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej odpowiednio dla liceów i techników.

Tegorocznym zwycięzcą wśród liceów jest XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie. Szkoła od lat trafia do czołówki rankingu. W ubiegłym roku, dwa lata temu i trzy lata temu było na pierwszym miejscu, cztery lata temu na drugim. W 2019 r. i 2015 r. także było na pierwszym, w 2017 r. i 2016 r. – na miejscu drugim, a w 2018 r. – na trzecim.

Wśród techników pierwsze miejsce zajęło Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie w woj. łódzkim. W ubiegłym roku było na miejscu czwartym. Obecne zwycięstwo jest trzecim, jakie odniosło technikum z Kleszczewa w rankingu – poprzednio na pierwszym miejscu było w 2022 r. i 2016 r. Szkoła od 2014 r. jest w pierwszej dziesiątce techników w Polsce: w 2014 r. była na miejscu dziewiątym, w 2017 r. – na siódmym, w 2018 r. na piątym, a w 2019, 2020 r. i 2023 r. – na miejscu czwartym, w 2021 r. – na miejscu trzecim.