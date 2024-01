Uważamy, że w wyborach europejskich naturalną formułą startu jest to, żeby wystartowały po prostu bloki polityczne; myślę, że będzie to blok lewicowy, centrowo-liberalny i konserwatywny mówił w Polsat News współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg.

Zandberg o wyborach europejskich

Zandberg pytany o pomysły, aby ugrupowania lewicowe poszły razem zarówno do tegorocznych wyborów samorządowych, jak i do parlamentu europejskiego odpowiedział, że wybory europejskie mają bardzo podobny charakter do parlamentarnych i uważa, że "jest to naturalne, że będzie z jednej strony blok lewicowy, z drugiej centrowo-liberalny a z trzeciej konserwatywny".

"My uważamy, że w wyborach europejskich naturalną formułą jest to, żeby wystartowały po prostu bloki polityczne, które później tak też wyglądają w parlamencie europejskim (...). Nie ma co tutaj wyprzedać faktów, ale jeśli miałbym postawić u bukmachera jak będzie, to myślę, że tak właśnie będzie" - powiedział.

Pytany o możliwą ew. wspólną listę w wyborach do parlamentu europejskiego odpowiedział, że w 2019 r. "nie była ona udana".

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce odbędą się między 6 a 9 czerwca 2024 r.

Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019

W ostatnich wyborach do PE w 2019 r. PiS uzyskało 45,38 proc. głosów, Koalicja Europejska - 38,47 proc., Wiosna - 6,06 proc. PiS zdobyło 27 mandatów, Koalicja Europejska - 22, a Wiosna - 3. Frekwencja w eurowyborach wyniosła 45,68 proc.

W ramach Koalicji Europejskiej startowały ugrupowania: PO, SLD, PSL, Nowoczesna i Zieloni. Partia Razem wraz z Unią Pracy i Ruchem Sprawiedliwości Społecznej startowały jako KKW Lewica Razem. Otrzymały 1,24 proc. głosów, co nie przełożyło się na mandaty.