Ukonstytuowały się władze klubu parlamentarnego KO. Podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia wybrano całe prezydium klubu. Kto został wybrany do władz KO?

Koalicja Obywatelska ma nowe władze

Wybrano nowe władze KO: przewodniczącym jest Zbigniew Konwiński, sekretarzem - Jarosław Urbaniak, a wiceprzewodniczącymi zostali m. in. Dariusz Joński, Wojciech Król, Monika Rosa - poinformował Konrad Fysztak, który też został jednym z wiceszefów klubu.

Warto przytoczyć wpis Frysztaka na platformie X:

To dla mnie ogromne wyróżnienie, ale i nowe obowiązki oraz wyzwania. Dziękuję za zaufanie koleżankom i kolegom, którzy powierzyli mi funkcję Wiceprzewodniczącego Klubu!

Według informacji na stronie Sejmu, wiceprzewodniczącymi klubu parlamentarnego KO są także: Joanna Frydrych, Marta Golbik, Michał Jaros, Izabela Mrzygłocka (także rzeczniczka dyscypliny i etyki klubu), Krystyna Sibińska, Marek Sowa i Urszula Zielińska. Zofia Czernow jest audytorem finansowym klubu, a skarbnikiem Krzysztof Gadowski.

Nowy wiceszef KO Frysztak o pierwszych pieniądzach z KPO dla Polski

Frysztak został też poproszony o komentarz w sprawie wypłaty Polsce 5 miliardów euro z programu RePowerEU będącego częścią KPO.

"To decyzja oczekiwana bardzo długo" - ocenił. "I jak wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, wystarczy przestrzegać prawa, by pieniądze europejskie popłynęły do naszego kraju. W tym przypadku - niebagatelna kwota ponad 20 miliardów złotych" - dodał.

Poseł wskazał, że środki pozwolą m.in. na odbudowę gospodarki po pandemii koronawirusa. Jak dodał, te pieniądze są nam także potrzebne "w związku z kryzysem energetycznym, który jest wywołany przez wojnę na wschodzie naszej granicy, ale również i na Bliskim Wschodzie". Według Frysztaka, to pozwoli Polsce na, chociażby, uniezależnienie się energetycznie od paliw kopalnych z Rosji.