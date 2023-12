W piątek o godz. 14 Senat wznowił obrady zajmie się m.in nowelą ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz o ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

Przyjęta w grudniu przez Sejm nowela ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego zakłada m.in. wydłużenie do końca 2025 r. terminu zawieszenia spłaty blisko 820 mln zł zobowiązań PGG z tytułu niezapłaconych składek ZUS oraz 1 mld zł pożyczki z PFR. Trzy spółki węglowe objęte wsparciem mają też być zwolnione z zaliczek na podatek CIT - uregulowanie należnego podatku miałoby nastąpić do końca trzeciego miesiąca następnego roku.

Uchwalona w czwartek przez Sejm ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024. (ustawa okołobudżetowa na 2024 r.,) wprowadza m.in. regulacje podnoszące dotacje dla samorządów. Przepisy zakładają, że od 1 stycznia 2024 r. wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o 30 proc., a nauczycieli początkujących o 33 proc.

Ustawa określa wzrost wynagrodzeń od 1 stycznia 2024 r. dla nauczycieli o 30 proc., a dla nauczycieli początkujących o 33 proc. W ustawie zawarto także dotację na podwyżki dla nauczycieli z przedszkoli.

Zwiększa też środki dla samorządów o 3,2 mld zł i wskazuje inny sposób podziału subwencji rozwojowej, niż wynika to z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Subwencja w 60 proc. dzielona jest w oparciu o liczbę mieszkańców, z odpowiednimi limitami minimum dla każdej jednostki. Druga część, czyli 40 proc., dzielona jest według należnych PIT-ów za 2021 r.

Inne rozwiązania umożliwiają przekazywanie skarbowych papierów wartościowych uczelniom – do kwoty 2 mld zł, kolejom – 1,1 mld zł, ministrowi ds. cyfryzacji na wsparcie inwestycji półprzewodnikowych – do 3,5 mld zł, ministrowi właściwemu ds. kopalni do 7 mld zł na przekazanie pieniędzy na kapitał spółkom górniczym.

Nowe przepisy umożliwiają przekazanie ministrowi kultury do 1 mld zł na podwyższenia kapitału spółek publicznego radia i telewizji oraz do 1,95 mld zł w celu zrekompensowania utraconych przez te jednostki wpływów z abonamentu. Łącznie jest to blisko 3 mld zł.

Senat zajmie się też nowelą ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023. (PAP)

