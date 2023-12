Szef MSWiA Marcin Kierwiński: “Podpiszę postanowienie o powierzeniu obowiązków Komendanta Głównego Policji nowej osobie; będzie to doświadczony policjant, osoba która gwarantuje nową jakość w polskiej policji”.

Odbudowa wizerunku polskiej policji

Kierwiński zapowiedział, że chce “doświadczonego policjanta, osoby która zagwarantuje nową jakość w polskiej policji”. Natychmiast dodaje: "Aczkolwiek chcę też bardzo jasno powiedzieć, że osoba która dziś kierują polską policją przez ten tydzień naszej współpracy robiła to w sposób bardzo dobry".

Kierwiński zdementował też, że nie będzie to komendant wojewódzki. "Szukaliśmy wraz z kierownictwem resortu też oczywiście konsultując to z panem premierem Donaldem Tuskiem, osoby która gwarantuje nowe otwarcie w polskiej policji. To nie będzie żaden z komendantów wojewódzkich policji" - powiedział Kierwiński wcześnie rano w piątek.

Przypomnijmy: 7 grudnia gen. Jarosław Szymczyk zrezygnował ze stanowiska Komendanta Głównego Policji. Funkcję tę pełnił od 2016 r.