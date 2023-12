Podjęte przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uchwały o odwołaniu dotychczasowych oraz o powołaniu nowych zarządów i rad nadzorczych Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej "są nieistniejące i w związku z tym nie mogą funkcjonować w obrocie prawnym" – napisano w stanowisku przekazanym PAP w czwartek przez Radę Mediów Narodowych.

RMN opublikowała w czwartek trzy dokumenty dotyczące sytuacji w mediach publicznych. W „Stanowisku Rady Mediów Narodowych w sprawie bezprawnych działań Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wobec spółek mediów publicznych” podkreślono, że „wyłączne kompetencje do powoływania i odwoływania składów osobowych organów jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej przysługują Radzie Mediów Narodowych. W stanowisku powołano się na przepisy ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy o PAP: „Kompetencje do kształtowania składów osobowych zostały w tych aktach prawnych wyraźnie zastrzeżone dla Rady Mediów Narodowych (art. 27 i 28 ustawy o radiofonii i telewizji oraz art. 8 i 9 ustawy o Polskiej Agencji Prasowej), a więc z wyłączeniem Ministra Kultury o Dziedzictwa Narodowego".

RMN odwołała się także do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego, który 14 grudnia zobowiązał Skarb Państwa do powstrzymania się od wszelkich zmian w zarządach spółek publicznej radiofonii i telewizji lub ich likwidowania. „Osoby, które uczestniczą w odbywającym się na naszych oczach bezprawnym zamachu na media publiczne powinny liczyć się z tym, że poniosą surowe konsekwencje na podstawie przepisów Kodeksu Karnego” – oświadczyła Rada Mediów Narodowych.

Członkowie RMN podziękowali również wszystkim dziennikarzom i redaktorom mediów publicznych, którzy „nieprzerwanie wykonują swoją pracę mimo bezprzykładnych ataków na Telewizję Polską, Polskie Radio i Polską Agencję Prasową podejmowanych przez rządzących”.

Wraz ze stanowiskiem RMN Polska Agencja Prasowa otrzymała także wystąpienie skierowane przez Radę do Prokuratora Krajowego. Przypomniano, że w opinii prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „ominięto przepisy obowiązującego prawa, co stanowi rażące naruszenie konstytucji”. Dodano, że prezydent Andrzej Duda określił wydarzenia w mediach publicznych jako „anarchię”. „Rada Mediów Narodowych zwraca się do Prokuratora Krajowego o podjęcie pilnych działań prawnych mających na celu ochronę praworządności oraz interesu społecznego w mediach publicznych, a także zapobieżenie dalszemu naruszaniu przepisów prawa przez rząd Donalda Tuska oraz jego nominatów skierowanych do jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej” – głosi wystąpienie RMN.

Na wspomnianą opinię prezydenta Andrzeja Dudy powołano się również w komunikacie Rady Mediów Narodowych. „Mając na uwadze powyższe Rada Mediów Narodowych przypomina, że legalnie powołanymi prezesami spółek mediów publicznych pozostają Mateusz Matyszkowicz w Telewizji Polskiej S.A., Agnieszka Kamińska w Polskim Radiu S.A. oraz Wojciech Surmacz w Polskiej Agencji Prasowej. W spółkach mediów publicznych działają także rady nadzorcze, których składy osobowe zostały ukształtowane uchwałami Rady Mediów Narodowych” – podkreślono w komunikacie.

Sejm podjął we wtorek wieczorem uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Resort kultury poinformował w środowym komunikacie, że szef MKiDN Bartłomiej Sienkiewicz odwołał 19 grudnia br. dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek. Rada Mediów Narodowych i dotychczasowe zarządy spółek medialnych uznają działania Sienkiewicza za bezprawne.(PAP)

Autor: Michał Szukała

