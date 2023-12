Andrzej Duda był wystąpił w programie "Gość Radia Zet". – Każdy ma swoje obowiązki i zadania. Ja przede wszystkim zajmuję się sprawami bezpieczeństwa. W kwestii mediów publicznych przedstawiłem jasno swoje stanowisko. W sprawie Telewizji Publicznej podjąłem takie działania, jakie moim zdaniem powinien podjąć prezydent – wskazał w Radiu Zet.

Andrzej Duda odniósł się do ostatnich wydarzeń związanych z mediami publicznymi. Powiedział, że chciałby, aby w Polsce była przyzwoitość i praworządność.

– Nie może być tak, że Sejm wydaje uchwały i wg ministra konstytucyjnego zastępują one ustawy. Jeżeli rząd chce zmienić zasady prawne powoływania władz mediów publicznych, musi najpierw zmienić ustawę. Pominięto wczoraj przepisy obowiązującego prawa, co stanowi rażące naruszenie Konstytucji – powiedział Andrzej Duda.

Interwencja Andrzeja Dudy

– Przed środowym posiedzeniem RBN rozmawiałem z premierem Donaldem Tuskiem i marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią przez 45 minut; przedstawiłem jasne, klarowne prawne stanowisko ws. mediów publicznych, telewizji publicznej - powiedział w czwartek w Radiu ZET prezydent Andrzej Duda. Prezydent powiedział, że w związku z tym "co wczoraj obserwowaliśmy w związku z telewizją publiczną", to podjął "takie działanie, które powinien podjąć prezydent".

"Na gruncie Konstytucji, na gruncie obowiązującej ustawy wypowiedziałem i to zarówno na piśmie do premiera Donalda Tuska, jak i także w rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem i marszałkiem (Sejmu) Szymonem Hołownią" - przekazał Duda.

Jak mówił, "bardzo wyraźnie przedstawił swoje stanowisko - jasne, klarowne, prawne stanowisko". "Nie polityczne, prawne stanowisko" - podkreślił prezydent.

Wyjaśnił, że była to rozmowa przed posiedzeniem RBN - długa rozmowa, która trwała 45 minut. Rozmowa odbyła się w gronie trzech osób: prezydenta, premiera i marszałka Sejmu.

Andrzej Duda zwraca się do premiera

W sprawie zwolnienia prezesów TVP, Polskiego Radia i PAP odniósł się wcześniej prezydent w liście skierowanym do premiera Donalda Tuska. – "(…) w związku z dzisiejszymi działaniami Ministra Kultury dotyczącymi mediów publicznych wzywam Premiera i Radę Ministrów do respektowania polskiego porządku prawnego. Cała Rada Ministrów złożyła wobec mnie przysięgę, o której mowa w art. 151 Konstytucji, zobowiązując się w szczególności do dochowania wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej" – przekazał na portalu X.

Na odpowiedź Donalda Tuska nie trzeba było długo czekać. Odpowiedział on również przez dawnego Twittera, że jego działania mają na celu przywrócenie ładu prawnego i zwykłej przyzwoitości w życiu publicznym.

"Może Pan liczyć w tej sprawie na naszą determinację i żelazną konsekwencję" - napisał Donald Tusk.