Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) nałożył 254,4 mln zł kar na Energę Obrót - spółkę zależną Energi z Grupy Orlen. Utworzona rezerwa obciąży skonsolidowany wynik EBITDA Energi za 2023 rok. Spółka zapowiedziała odwołania od tych decyzji.

Za co zapłaci Energa?

Nałożone przez URE na Energę Obrót kary dotyczą:



a) 60,7 mln zł - w związku z nieprzestrzeganiem przez spółkę obowiązków, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, w tym obowiązku dostosowania cen i stawek opłat za energię elektryczną w terminie określonym w tej ustawie,



b) 193,7 mln zł - w związku z niewywiązaniem się przez spółkę z obowiązku za rok 2018 określonego w art. 52 ust. 1 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, tj. uzyskania i przedstawienia do umorzenia prezesowi URE świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego wydawanych odpowiednio dla energii elektrycznej lub biogazu rolniczego, wytworzonych w instalacjach odnawialnego źródła energii znajdujących się na terytorium Polski lub zlokalizowanych w wyłącznej strefie ekonomicznej w terminie do 30 czerwca 2019 r.

Oświadczenie Energi

W komunikacie Energi czytamy:

"Nałożenie ww. kar pieniężnych powoduje konieczność utworzenia rezerwy w sprawozdaniu finansowym za rok 2023, co przełoży się bezpośrednio na obniżenie skonsolidowanego wyniku EBITDA [...] grupy kapitałowej emitenta w maksymalnej wysokości 254,4 mln zł. Suma utworzonej rezerwy będzie przedmiotem wewnętrznych analiz spółki oraz weryfikacji audytora, a jej ostateczna wielkość zostanie przedstawiona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa za 2023 rok".

Jednocześnie Energa podkreśliła, że ww. decyzje prezesa URE nie są ostateczne ani prawomocne, a spółka wniesie od nich odwołania.

Energa. Potentat na rynku energii

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej Orlen.