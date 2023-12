To dobra wiadomość i dla Ukrainy, ale i dobra wiadomość dla Polski - mówił w Polsat News wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski pytany o decyzję UE o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą. Dodał, że negocjacje dają perspektywę tego, że plan wejścia Ukrainy do UE jest naszkicowany.

Negocjacje akcesyjne

Podczas czwartkowego szczytu unijnych przywódców w Brukseli podjęta została decyzja o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski pytany o te kwestie odpowiedział, że "to dobra wiadomość dla Ukrainy, ale i dobra wiadomość dla Polski".

"Negocjacje, które się rozpoczynają, dają perspektywę tego, że plan wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej jest naszkicowany. Z drugiej strony można zacząć rozwiązywać trudne sprawy" - zaznaczył wicepremier.

Dopytywany o kwestie sporne Polski z Ukrainą, jak sytuacja rolników czy transportowców, odpowiedział, że "te interesy można załatwiać, jak się negocjuje, siedzi przy stole i mówi się, że są problemy".

"Jak nie było negocjacji, to strona ukraińska z niektórych rozmów mogła być wykluczana, albo nawet nie wiedziała, że są problemy. Przecież to jest nie tylko transport, to rolnicy, to jest logistyka cała. To jest dużo innych obszarów państwa, które trzeba zgrać w ramach Unii Europejskiej, bo nie tylko Polska ma problemy" - zaznaczył Gawkowski.

Jak tłumaczył, "rozmawiając o włączeniu w te rozmowy Ukrainy, rozpoczęciu tych negocjacji, dajemy Polsce szansę, żeby wynegocjowała dobre warunki".

Relacje Polski z UE

W odniesieniu do relacji Polski z Unią Europejską ocenił, że premier Donald Tusk zrobił dzisiaj więcej, niż Mateusz Morawiecki przez ostatnie trzy lata.

Dopytywany o odblokowanie pieniędzy na KPO wyjaśnił, że Donald Tusk na roboczym spotkaniu Rady Ministrów w środę powiedział wprost, że "musimy spełnić kamienie milowe, bo tego oczekuje Unia Europejska"

"Wydał pierwsze wytyczne do każdego resortu. Powiedział, że zaczynamy pracę nad tym, żeby szybko spełniać te kamienie milowe, bo jak mają być pieniądze, to kamienie milowe są bezwzględne" - wyjaśnił wicepremier.

Podczas czwartkowego szczytu unijnych przywódców w Brukseli podjęta została decyzja o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią - poinformował przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel w serwisie X (dawniej Twitter). Oprócz tego Rada Europejska przyznała Gruzji status kraju kandydującego.

"UE rozpocznie negocjacje z Bośnią i Hercegowiną po osiągnięciu niezbędnego stopnia zgodności z kryteriami członkostwa i zwróciła się do Komisji o przedstawienie do marca sprawozdania umożliwiającego podjęcie takiej decyzji. To wyraźny sygnał nadziei dla narodów tych krajów i dla naszego kontynentu" - podkreślił Michel.