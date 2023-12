"Mam nadzieję, że kiedy (nowa ekipa) wejdzie do służb, zobaczy, co tam naprawdę się działo, jakie decyzje były podejmowane i jakie były działania, to zauważy, że jest szereg rzeczy za które być może nie będzie nas chwalić, ale które powinna kontynuować, bo rzeczywiście służby zmieniły się mocno przez osiem lat" – powiedział.