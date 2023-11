Nie jestem w stanie przesądzić, czy to będzie 11 czy 12 grudnia, ale ja osobiście skłaniałbym się do 12 grudnia - powiedział poseł KO Marcin Kierwiński, o dacie wygłoszenia expose przez lidera PO Donalda Tuska, gdy Sejm wybierze go na premiera.

11 grudnia głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Morawieckiego

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że 11 grudnia o godz. 10 premier Mateusz Morawiecki wygłosi expose, a ok. godz. 15 powinno nastąpić głosowanie nad wotum zaufania dla jego rządu. Jeśli nie uzyska ona poparcia, marszałek ogłosi przerwę, w której będzie oczekiwał na zgłoszenie kandydatur na premiera w drugim konstytucyjnym kroku. W wyborach do Sejmu, które odbyły się 15 października, PiS zdobyło 194 mandaty, co nie daje większości co najmniej 231 posłów.

"To jest scenariusz, który jest dość oczywisty. Mateusz Morawiecki walczy do ostatniego momentu po to, żeby jeszcze kilku polityków PiS usadzić na intratnych stanowiskach, żeby jeszcze trochę zabetonować władzę PiS. To jest misja skazana z góry na niepowodzenie" - ocenił Kierwiński.

Rząd Tuska możliwy 12 grudnia

KO został zapytany o to, czy jest szansa, że 11 grudnia zaprezentowany zostanie rząd Donalda Tuska. "Będzie to bardzo, bardzo szybko. Nie jestem w stanie przesądzić, czy to będzie 11 czy 12 grudnia, ale ja osobiście skłaniałbym się pewnie do tego 12 grudnia" - stwierdził.

Duda zaprzysiągł rząd na 14 dni

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda zaprzysiągł nowy rząd Mateusza Morawieckiego, utworzony po wyborach parlamentarnych w tzw. pierwszym kroku konstytucyjnym. Premier w ciągu 14 dni od zaprzysiężenia jego gabinetu przedstawia Sejmowi exposé z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania - będzie to 11 grudnia. Jeśli w tzw. pierwszym kroku nie uda się wyłonić rządu, inicjatywę przejmuje Sejm. Kandydata na premiera może zgłosić grupa co najmniej 46 posłów. Sejm wybiera premiera i członków rządu większością bezwzględną w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Następnie prezydent powołuje tak wybrany rząd i odbiera od niego przysięgę.