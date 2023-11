To efekt przyjętej wczoraj przez Sejm nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni autorstwa posłów klubu parlamentarnego Polska 2050 – Trzecia Droga. Ustawa zakłada, że jeśli 24 grudnia przypada na niedzielę – tak jak w tym roku – handel dozwolony będzie w dwie niedziele ją poprzedzające.

Przypomnijmy, że obecnie sklepy mogą być otwarte przez kilka niedziel w ciągu roku, w tym przez kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia. W tym roku jedna z nich przypada w Wigilię. Jednocześnie handel 24 grudnia – bez względu na dzień tygodnia, w który przypada – dozwolony jest do godz. 14. Poprzedni rząd premiera Mateusza Morawieckiego zaproponował nowelizację, zgodnie z którą zakazem handlu miała być objęta tegoroczna Wigilia, a w zamian sklepy miały być otwarte 10 grudnia (17 grudnia pozostaje bez zmian). Takie rozwiązanie popierał NSZZ „Solidarność”, ale sprzeciwiały mu się organizacje przedsiębiorców, wskazując m.in. na przygotowane już harmonogramy pracy czy zawarte umowy z podwykonawcami. Największe kontrowersje budziło ograniczenie handlu tego dnia do godz. 14 – analogicznie do Wigilii (pisaliśmy o tym szerzej w artykule: „Wigilia bez handlu? Rząd wywołał chaos”, DGP nr 219/2023).

Rządowy projekt ostatecznie trafił do Sejmu 20 listopada (druk nr 59), ale już dwa dni później posłowie nowej większości parlamentarnej skierowali do prac swój projekt nowelizacji (druk nr 63). W odróżnieniu od rządowej noweli zakłada ona wprowadzenie zakazu handlu 24 grudnia zawsze, kiedy ten dzień przypadnie na niedzielę, a nie tylko w tym roku (najbliższa taka sytuacja wystąpi w 2028 r., ale już teraz posłowie nowej większości zapowiadają liberalizację ustawy). Z kolei 10 grudnia sklepy mają być otwarte bez ograniczeń godzinowych ustalonych dla Wigilii. Posłowie z sejmowej komisji gospodarki i rozwoju podczas poniedziałkowego posiedzenia w pierwszej kolejności odrzucili rządowy projekt i przyjęli ten poselski wraz z poprawkami doprecyzowującymi przepisy. Podczas II czytania zgłoszono jeszcze istotną poprawkę, która z zakazu handlu 24 grudnia przypadającego w niedzielę wyłącza placówki określone w art. 6 ustawy, których już dziś zakaz handlu nie obowiązuje. Są to m.in. stacje paliw, kwiaciarnie, apteki, piekarnie i cukiernie czy sklepy prowadzone przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek.

Za ustawą głosowało 429 posłów, nikt nie był przeciw, wstrzymało się 12 parlamentarzystów. Teraz ustawą zajmie się Senat. ©℗