"Trudno sobie wyobrazić, żebyśmy teraz się skoncentrowali wyłącznie na rozliczeniach, bo są palące sprawy, są tematy, które są dla ludzi ważne, z którymi trzeba się natychmiast zająć. (...) Zmierzam do tego, że oczywiście nie będzie kilkunastu komisji śledczych, bo wtedy można by nie do końca poważnie odbierać taką inicjatywę" - powiedział poseł Polski 2050.