Drugi punkt z tego filaru, z tego przykazania, jeśli mówimy o dekalogu, to emerytury stażowe - przekazał w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki przedstawiając propozycje zapisów Dekalogu Polskich Spraw.

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił propozycje zapisów Dekalogu Polskich Spraw dotyczące polityki społecznej.

"Drugi punkt z tego filaru, z tego przykazania, jeśli mówimy o dekalogu, to emerytury stażowe. Emerytury stażowe, czyli możliwość podjęcia decyzji przez każdą Polkę, przez każdego Polaka, który znajduje się w wieku przedemerytalnym, po wypracowaniu odpowiedniego stażu, czy chce przejść na emeryturę, czy nie" - wyjaśnił Morawiecki.

Wskazał, że jest to sprawa, która może połączyć kilka ugrupowań. "To są punkty, które są w programie Polski 2050, PSL czy Lewicy. Różne punkty się tam znalazły, my przeanalizowaliśmy programy i cieszę się, że jest tyle wspólnych mianowników" - zaznaczył Morawiecki.