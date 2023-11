"Warunkiem rozpoczęcia prac jest ukonstytuowanie się komisji sejmowych. W poprzednich kadencjach zamrażarka była wypełniona projektami ustaw, które nie doczekały się procedowania. Trafiły do niej także projekty obywatelskie np. o in vitro. Taki projekt nie podlega dyskontynuacji co oznacza, że nie trzeba będzie ponownie zbierać pod nim podpisów i wnosić do Sejmu. Pozwoli to na szybkie uruchomienie ścieżki legislacyjnej" – podkreśliła Wielichowska.