W czasie przejściowym rząd PiS powinien raczej administrować, a nie podejmować znaczące decyzje i mianować osoby na stanowiska. Zaakceptujcie decyzje wyborców i przestańcie kurczowo trzymać się stołków - apelował prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz w czwartek podczas konferencji w Sejmie powiedział, że mamy okres przejściowy, w którym nie powstał jeszcze rząd KO, Trzeciej Drogi i Lewicy, który "ma poparcie społeczne i większość parlamentarną", a nadal administruje poprzedni rząd. Zaznaczył, że powinno być to administrowanie, a nie rządzenie, bez podejmowania znaczących decyzji i wieloletnich rozstrzygnięć.

"Z informacji prasowych dowiadujemy się o powoływaniu kolejnych osób, mianowaniu na kolejne funkcje, okopywaniu się na stanowiskach. Widać, że o stołki obozowi, który przegrał z kretesem wybory, chodzi najbardziej" - ocenił.

Lider Trzeciej Drogi podkreślił, że kiedy w 2015 r. prezydent Andrzej Duda apelował do rządzącej jeszcze koalicji PO-PSL, po wygranych już przez PiS wyborach, o nie podejmowanie ważnych decyzji przed oddaniem władzy, to on tę prośbę uszanował i jako minister pracy i polityki społecznej nie dokonywał żadnych powołań, ani nie podejmował wieloletnich decyzji.

"Oczekujemy, że ten apel pana prezydenta Dudy sprzed ośmiu lat trafi dzisiaj do PiS-u, do tych którzy się okopują, który nie potrafią zaakceptować społecznego werdyktu, którzy nie akceptują decyzji suwerena (...) niech dzisiaj zaakceptują decyzje wyborców i niech przestaną kurczowo trzymać się stołków" - zaapelował.