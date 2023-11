Emerytura bez podatku to lepsze rozwiązanie niż 13. i 14. emerytura; "trzynastka", "czternastka" to są jakieś erzace, to są jakieś prowizorki, które nie powinny mieć miejsca w poważnym systemie emerytalnym - powiedział w czwartek w Radiu ZET wiceszef Polski 2050 Michał Kobosko.

Kobosko był pytany, czy emerytura bez podatku jest lepszym rozwiązaniem niż 13. i 14. emerytura. "Krótka odpowiedź - tak. +Trzynastka+, +czternastka+ to są jakieś erzace, to są jakieś prowizorki, które nie powinny mieć miejsca w poważnym systemie emerytalnym" - powiedział Kobosko. Pod koniec września minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała, że na waloryzację rent i emerytur, wypłatę 13. i 14. emerytury w latach 2019 - 2023 rząd przeznaczył blisko 200 mld zł.