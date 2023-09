Muzeum Historii Polski zbudowaliśmy od podstaw. Nasi poprzednicy nic nie zrobili w tym obszarze. Mimo że instytucja została powołana w 2006 roku, rząd PO-PSL nie zbudował siedziby. Myśmy to zrobili - powiedział w środę PAP.PL minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

W czwartek 28 września 2023 roku nastąpi uroczyste otwarcie budynku Muzeum Historii Polski na terenie warszawskiej Cytadeli. Tego dnia wieczorem odbędzie także przedpremierowe zwiedzanie muzeum. Gmach będzie dostępny dla szerokiej publiczności od piątku 29 września. Budynek o powierzchni ponad 44 tys. mkw. pomieści m.in. salę wystaw czasowych (1400 mkw.) oraz przestrzeń przyszłej wystawy stałej (7300 mkw.).

Władze instytucji przewidziały program atrakcji aż do 1 października. Do 10 listopada 2023 roku, Muzeum Historii Polski można zwiedzać za symboliczną złotówkę. Z kolei w dniu Święta Niepodległości wstęp będzie wolny.

Jak podkreślił w rozmowie z PAP.PL Piotr Gliński jest to największe muzeum w Polsce. "Zbudowaliśmy je od podstaw. Nasi poprzednicy nic nie zrobili w tym obszarze. Mimo że instytucja została powołana w 2006 roku, rząd Platformy Obywatelskiej i PSL nie zbudował siedziby. Myśmy to zrobili - powiedział szef resortu kultury i dziedzictwa narodowego.

Na wystawie czasowej "Wielkie i małe historie" zobaczymy ponad 500 przedmiotów obrazujących 1000 lat historii Polski. Minister zaznaczył, że wystawa czasowa "to opowieść o Polsce, a także opowieść o tym, jak tworzyła się kolekcja tego muzeum" - podkreślił.

Na wystawie prezentowana jest m.in. tzw. polska Enigma, czyli maszyna przeznaczona do łamania niemieckich szyfrów. "To jest egzemplarz, który zakupiliśmy specjalnie dla Muzeum Historii Polski" - zaznaczył. "Zbudowana we Francji przez polskich inżynierów, która bezpośrednio służyła Brytyjczykom w walce z Niemcami i przyczyniła się do wygrania drugiej wojny światowej - dodał.

Zobaczymy także pamiątki po wybitnych Polakach, m.in. puchar Aleksandra Ładosia, papierośnicę Ignacego Jana Paderewskiego, mały portret Tadeusza Kościuszki.

Otwarcie wystawy stałej jest natomiast przewidziane na 2026 rok. Według koncepcji będzie ona przedstawiać losy Polski od X wieku aż do współczesności.

"Wystawa stała będzie opowiadała o polskiej wolności" - zapowiedział minister Gliński.

"To będzie historia przedstawiona chronologicznie, ale poprzez trzy, najbardziej charakterystyczne, wymiary każdej z każdej epok, ale przede wszystkim interesuje nas właśnie polska wolność w wielu różnych wymiarach, realizowana przez lata. Nieprzypadkowo i I Rzeczpospolita, i cała kultura sarmacka, demokracja szlachecka też były związane z wolnością. Walka o niepodległość, przetrwanie zaborów to też wolność w różnych wymiarach. Później wolność polskiej Solidarności - ewenement, wielki, społeczny cud, który obalił komunizm i zmienił losy Polski i całej Europy Środkowo-Wschodniej" - wymienił Gliński.

Muzeum Historii Polski zostało powołane 2 maja 2006 r. Od początku tworzyło wystawy, edukowało i na różne sposoby popularyzowało historię. Wielkim wyzwaniem pozostawał jednak brak stałej siedziby. Początkowo miała ona powstać nad Trasą Łazienkowską nieopodal Zamku Ujazdowskiego. Przez lata brakowało jednak ostatecznej decyzji i zapewnienia finansowania inwestycji.

Dopiero przełom lat 2015 i 2016 przyniósł zmianę. Rząd zatwierdził lokalizację muzeum na warszawskiej Cytadeli i zabezpieczył odpowiednie środki finansowe. W listopadzie 2016 r. zaprezentowano projekt siedziby instytucji, a w lipcu 2018 r. symbolicznie wbito pierwszą łopatę pod jej budowę. 28 września odbędzie się uroczyste otwarcie muzeum. Z kolei 29 września muzeum otworzy swoje drzwi dla pierwszych gości.

Gmach MHP składa się z sześciu poziomów – dwóch podziemnych oraz czterech naziemnych – a jego powierzchnia wynosi 44 tys. mkw. Główne wejście zostało usytuowane od strony placu Gwardii, nieopodal nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego. Wygląd tej przestrzeni nie jest jednak przypadkowy, ponieważ układ budynków oraz placu został tak zaplanowany przez architektów, aby odzwierciedlał układ koszar Gwardii Koronnej z końca XVIII w.

Wystawa stała będzie udostępniona zwiedzającym w 2026 r. Opowie o ponadtysiącletniej historii polskiego narodu oraz państwa. Narracja rozpoczyna się w drugiej połowie X, a kończy na pierwszych dekadach XXI w. Wystawa ma układ chronologiczno-tematyczny, a historia Polski zostanie w niej opowiedziana za pomocą sześciu galerii.

Wystawę stałą będą tworzyć ponad trzy tysiące eksponatów, w tym kilka eksponatów wielkogabarytowych: pień tzw. dębu czarnego, lokomobila, transporter opancerzony SKOT, a także fragmenty pomnika Dzierżyńskiego, którego demontaż w 1989 r. był jednym z symboli upadku komunizmu w naszym kraju. Przestrzeń wystawy stałej będzie liczyć 7,3 tys. m2.

