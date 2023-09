Rząd planuje zwiększenie środków na realizację Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. o 2,6 mld zł w latach 2023-2026, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Rząd chce też zwiększyć budżet programu budowy 100 obwodnic o 100 mln zł do 2026 r.

2,6 mld zł więcej na drogi krajowe

Kolejna nowelizacja programu budowy dróg krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) planowana jest na wrzesień.

"Istotą rozwiązań ujętych w projekcie jest zwiększenie limitu na realizację Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) o łącznie 2,6 mld zł w latach 2023-2026. Środki pochodzić będą z Krajowego Funduszu Drogowego" - czytamy w wykazie.

Przyczyną wprowadzania rozwiązań planowanych w projekcie jest utrzymujący się od 24 lutego 2022 r. (tj. od wybuchu wojny w Ukrainie) wzrost cen i usług na projektach budowlanych, za które odpowiedzialny jest minister infrastruktury, podano także

Jak podkreślono, dotychczasowe działania podejmowane w tym zakresie nie były w pełni skuteczne i wymagana jest dalsza interwencja, mająca na celu zachowanie stabilności na rynku inwestycji infrastrukturalnych poprzez zwiększenie limitów waloryzacyjnych na kontraktach ofertowanych przed 24 lutego 2022 r.

Na początku września rząd znowelizował uchwałę ws. programu budowy dróg krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.), zwiększając limit finansowania o 5,1 mld zł do ok. 299,5 mld zł.

100 mln zł więcej na obwodnice

Rząd planuje też zwiększenie budżetu programu budowy 100 obwodnic o 100 mln zł do 2026 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Przyjęcie nowelizacji uchwały ws. Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020–2030 planowane jest na wrzesień.

"Istotą rozwiązań ujętych w projekcie jest zwiększenie limitu na realizację Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020–2030 o łącznie 0,1 mld zł w latach 2023-2026. Środki pochodzić będą z Krajowego Funduszu Drogowego" - czytamy w wykazie.

Przyczyną wprowadzania rozwiązań planowanych w projekcie jest utrzymujący się od 24 lutego 2022 r. (tj. od wybuchu wojny w Ukrainie) wzrost cen i usług na projektach budowlanych, za które odpowiedzialny jest minister infrastruktury, podano także.

Wskazano, że dotychczasowe działania podejmowane w tym zakresie nie były w pełni skuteczne i wymagana jest dalsza interwencja, mająca na celu zachowanie stabilności na rynku inwestycji infrastrukturalnych poprzez zwiększenie limitów waloryzacyjnych.

(ISBNews)