Od niedzieli będzie obowiązywał zakaz wjazdu do Polski samochodów osobowych zarejestrowanych w Rosji - zapowiedział w sobotę w Terespolu (Lubelskie) szef MSWiA Mariusz Kamiński. Poinformował również o ogłoszeniu przetargu na budowę zapory elektronicznej na rzece Bug wzdłuż granicy z Białorusią.

Zakaz wjazdu samochodów z Rosji

Na przejściu granicznym z Białorusią w Terespolu odbyła się konferencja prasowa, w której udział wziął szef MSWiA Mariusz Kamiński, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej insp. Mariusz Gojny oraz komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga.

„W związku z opublikowaniem 8 września wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących zakazu wjazdu na teren UE samochodów zarejestrowanych w Rosji, zakaz ten na granicy Polskiej będzie obowiązywał od jutra i wchodzi w życie dziś o północy” – przekazał w sobotę szef MSWiA.

Oznacza to - jak wyjaśnił - że żaden samochód osobowy zarejestrowany w Rosji nie będzie mógł wjechać na teren państwa polskiego. „Rosyjskie samochody ciężarowe już wcześniej były objęte tym zakazem. Teraz domykamy tę sprawę. Żaden rosyjski samochód do Polski nie wjedzie” - zaznaczył.

Auta będą cofane na granicy

Minister sprecyzował, że dotyczy to wszystkich samochodów - zarówno tych, które są wykorzystywane komercyjnie, jak i samochodów prywatnych - niezależnie od tego, czy właścicielem samochodu jest obywatel Rosji, czy też obywatel innego państwa. „Zasada jest taka - samochód zarejestrowany w Rosji nie ma prawa wjazdu do Polski” – zaznaczył.

„To jest kolejny element sankcji nakładanych na Rosję i obywateli tego państwa w związku z brutalną wojną na Ukrainie, w związku z tym, że państwo rosyjskie stanowi dziś zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego” - dodał Mariusz Kamiński.

Obecny na konferencji w Terespolu wiceminister finansów, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej insp. Mariusz Gojny wskazał, że od pierwszego dnia wybuchu wojny na Ukrainie funkcjonariusze KAS egzekwują sankcje, jakie zostały nałożone przez Unię Europejską oraz Polskę na podmioty i towary z Rosji i Białorusi.

Potwierdził, że żaden samochód osobowy zarejestrowany w Rosji, na rosyjskich tablicach rejestracyjnych, nie może wjechać do Unii Europejskiej. „Stanowi o tym unijne rozporządzenie Rady dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Polska będzie egzekwować ten zakaz, podobnie, jak inne państwa graniczące z Rosją” – podkreślił.

Zastępca szefa KAS podał, że samochody osobowe zarejestrowane w Rosji będą „cofane z powrotem do państwa trzeciego, z którego przyjechały i niezależnie, czy będzie to Rosja, czy też inny kraj”. „W razie odmowy wycofania pojazdu za granicę, zostanie on zajęty przez służbę celno-skarbową” – dodał.

Zapora elektroniczna na granicy z Białorusią

Szef MSWiA poinformował również w Terespolu o szczegółach powstania w województwie lubelskim bariery elektronicznej na polsko-białoruskiej granicy. „W dniu wczorajszym Straż Graniczna ogłosiła przetarg na budowę zapory elektronicznej na rzece Bug wzdłuż granicy z Białorusią. Do 22 września zapraszamy wszystkie firmy, które chciałyby wziąć udział w tym przedsięwzięciu do składania ofert do Straży Granicznej” - przekazał szef MSWiA. Zapewnił, że środki finansowe na tę inwestycję są zabezpieczone.

Dodał, że przetarg zostanie rozstrzygnięty w połowie listopada, aby jeszcze w tym roku wyłoniony wykonawca mógł rozpocząć prace nad budową. „Zapora elektroniczna będzie liczyła 172 kilometry; będzie to około 4,5 tys. kamer dzienno-nocnych, termowizyjnych, czujniki ruchu, setki kilometrów kabli transmisyjnych" - wymienił minister Kamiński, dodając, że centrum nadzoru będzie znajdować się w siedzibie Nadbużańskiego Oddziału SG w Chełmie.

Zdaniem szefa MSWiA zapora na rzece w stu procentach umożliwi monitorowanie sytuacji wzdłuż całej rzeki na granicy z Białorusią. „Każda podjęta próba nielegalnego przekroczenia granicy przez rzekę będzie ujawniona przez naszych funkcjonariuszy. Wtedy nastąpi natychmiastowa interwencja specjalnych grup interweniujących. Nasi funkcjonariusze będą mieli znakomity instrument do realizacji swoich działań” – stwierdził.

Minister Kamiński zastrzegł, że na rzece Bug nie jest planowana zapora inżynieryjna, fizyczna. „Tak, aby nie odcinać naszych obywateli od rzeki” – podkreślił.

Dodał również, że już w październiku zakończone zostaną prace nad budową 200-kilometrowej zapory elektronicznej wokół okręgu królewieckiego.

„Tak, żebyśmy też w stu procentach monitorowali granicę rosyjską” – mówił szef MSWiA.

W jego ocenie nasze zabezpieczenia na granicy wschodniej są najlepszymi w Europie. „Granica zewnętrzna Unii Europejskiej, która jest granicą Polski z Białorusią i z Rosją, jest najlepiej zabezpieczoną granicą w Europie, a dodatkowym i najważniejszym gwarantem tego są nasi funkcjonariusze i żołnierze” – stwierdził Kamiński, dziękując im za służbę.

Odnosząc się do budowy bariery elektronicznej na rzece Bug wzdłuż granicy z Białorusią, komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga wymienił, że wyposażona będzie ona w 1,8 tys. słupów kamerowych, 4,5 tys. kamer dzienno-nocnych, termowizyjnych, 200 km kabli transmisyjnych, 200 km kabli zasilających, szereg różnego rodzaju czujników i 10 kontenerów technicznych. Podkreślił innowacyjność tego rozwiązania technicznego.

„Pierwszy raz w historii będziemy integrować barierę elektroniczną systemem wież obserwacyjnych – jest ich 7 na tym odcinku – które są wyposażone w dalekosiężne systemy optoelektroniczne. Przy projektowaniu tej bariery braliśmy pod uwagę różne rozwiązania techniczne. Te rozwiązania to na przykład boje sygnalizacyjne, systemy perymetryczne, czy też radary krótkiego zasięgu, ale najważniejszym dla nas kryterium było, aby ten system był funkcjonalny, a przede wszystkim reagował na ewentualne zagrożenia; ponadto, aby był jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców i miał najmniejszy wpływ na środowisko” – wyjaśnił. (PAP)

autorzy: Gabriela Bogaczyk, Bartłomiej Figaj

gab/ bf/ pad/