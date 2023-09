Przewodniczącym komisji ds. rosyjskich wpływów został Sławomir Cenckiewicz; z całą pewnością zbierzemy się jeszcze przed wyborami - powiedział w poniedziałek zasiadający w komisji Przemysław Żurawski vel Grajewski.

Wcześniej tego dnia Centrum Informacyjne Senatu przekazało, że marszałek Sejmu Elżbieta Witek wręczyła akty powołania członkom Państwowej Komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007–2022.

Przemysław Żurawski vel Grajewski - jeden z członków komisji, przewodniczący prezydenckiej Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności - powiedział w poniedziałek w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie, że na przewodniczącego komisji został wybrany Sławomir Cenckiewicz, szef Wojskowego Biura Historycznego.

Pytany, czy komisja zbierze się przed wyborami parlamentarnymi, odparł, że "z całą pewnością". Dopytywany, czy planowane są jakieś przesłuchania, stwierdził: "nikogo nie będziemy przesłuchiwać w takim terminie, albowiem najpierw trzeba ustalić tematy, zadania, sprawy do wyjaśnienia, a nie listę osób do przepytania".

Zapytany, czy wobec pojawiających się wątpliwości co do konstytucyjności komisji i uprawnień jej członków nie wahał się dołączyć do komisji, Żurawski vel Grajewski odparł, że się nie wahał. "Te opinie są w oczywisty sposób nieprawdziwe" - ocenił.

30 sierpnia, na ostatnim posiedzeniu zaplanowanym w tej kadencji, Sejm powołał 9 członków komisji ds. wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022. Wszyscy zostali zgłoszeni przez PiS, opozycja nie przedstawiła swoich kandydatów i nie wzięła udziału w głosowaniu.

Na członków komisji zostali powołani: dyrektor Wojskowego Biura Historycznego Sławomir Cenckiewicz, doradca prezydenta prof. Andrzej Zybertowicz, przewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności przy prezydencie RP prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski oraz Łukasz Cięgotura, Michał Wojnowski, Józef Brynkus, Marek Szymaniak, Arkadiusz Puławski i Andrzej Kowalski.

31 maja br. weszła w życie - powstała z inicjatywy PiS - ustawa o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007 – 2022, którą prezydent podpisał kilka dni wcześniej, zapowiadając jednocześnie skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. 2 czerwca Andrzej Duda złożył w Sejmie projekt nowelizacji tej ustawy. Uchwalono ją 16 czerwca, a 28 czerwca posłowie odrzucili sprzeciw Senatu do tej noweli. Prezydent podpisał nowelizację 31 lipca. W sierpniu weszła ona w życie. (PAP)

mml/ sdd/