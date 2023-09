Podczas tegorocznych wakacji policjanci odnotowali 4993 wypadki, w których zginęło 445 osób, a 5867 osób zostało rannych - poinformował w poniedziałek PAP nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP. Funkcjonariusze zatrzymali również 20 tys. 884 pijanych kierowców.

Policjanci podsumowali bezpieczeństwo na drogach podczas tegorocznych wakacji. "Funkcjonariusze odnotowali 4993 wypadki drogowe. Jest to mniej o 273 w stosunku do ubiegłorocznych danych. 445 osób to liczba ofiar śmiertelnych. Jest to mniej o 8, niż w roku ubiegłym i 5867 osób zostało rannych. Tu zmniejszyła się ta liczba o 395 w stosunku do ubiegłego roku" - przekazał nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP.

Dodał, że policjanci zatrzymali też 20 tys. 884 nietrzeźwych kierujących. "Warto zauważyć, że na mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym w tym roku odnotowaliśmy jednak więcej punktów, bo 401 w stosunku do ubiegłorocznych 375. Natomiast analizując te dane należy wskazać, że te wypadku były mniej tragiczne w skutkach. Liczba ofiar jest mniejsza, niż ubiegłoroczna" - wyjaśnił nadkom. Robert Opas.

Zaznaczył, że po wakacyjnej przerwie uczniowie wracają do szkół, dlatego już w drugiej połowie wakacji policjanci rozpoczęli kontrole w pobliżu placówek oświatowo-wychowawczych pod kątem prawidłowości oznakowania dróg prowadzących do szkół i przedszkoli oraz urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających. "Liczba sprawdzeń wyniosła 14 tys. 680, w tym ponad 1800 wniosków dotyczyło konieczności poprawy infrastruktury, z czego większość z nich została już zrealizowana" - podał nadkom. Robert Opas. (PAP)

autorka: Aleksandra Kuźniar

