Członkom obwodowych komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta za pracę przy przygotowaniu wyborów i czuwaniu. Ile dokładnie można zarobić za pracę przy wyborach? Co trzeba zrobić, aby liczyć na 800 złotych?

Nawet 800 złotych. Tyle możesz zarobić pracując w komisji wyborczej

Prezydent RP Andrzej Duda postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2023 r. zarządził wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Wybory zostaną przeprowadzone w niedzielę 15 października 2023 roku. Jednocześnie 15 października Polacy prawdopodobnie będą mogli wypowiedzieć w ogólnopolskim referendum, odpowiadając na zgłoszone przez partię rządzącą 4 pytania referendalne.

W celu sprawnego przeprowadzenia wyborów oraz referendum potrzebni będą pracownicy obwodowych komisji wyborczych. Może być ich ponad 200 tysięcy. Co ważne, za udział w pracach i szkoleniach obwodowych komisji wyborczych przysługuje dieta.



Udział w komisji wyborczej – ile można zarobić?

Za udział w pracach i szkoleniach obwodowych komisji wyborczych przysługuje dieta. Przewodniczący komisji otrzymywali do tej pory po 500 złotych, zastępcy przewodniczącego – po 400 złotych , a członkowie komisji – po 350 złotych. Tymczasem w 2023 roku Państwowa Komisja Wyborcza zwiększyła diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu.

Ile będą mogli otrzymać pracownicy komisji?

Za pracę przy wyborach parlamentarnych w 2023 roku przewodniczący komisji zarobią 800 zł, ich zastępcy - 700 zł natomiast zwykli członkowie obwodowych komisji wyborczych – 600 zł. To bardzo duża podwyżka, zapewne podyktowana również wysoką inflacją.



Nawet 800 złotych - za co możemy otrzymać te pieniądze?

Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy przeprowadzenie głosowania w obwodzie, czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania, ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości, przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Nie wszyscy mogą liczyć na dodatkowe pieniądze

Kto może być kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej? Zgodnie z prawem wyborczym kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania. A zatem musi to być osoba, która jest obywatelem polskim, w dniu zgłoszenia kończy 18 lat, nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu a także nie może być ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?

Co zrobić, aby zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej? Wystarczy skontaktować się z komitetem wyborczym albo zgłosić taką kandydaturę samodzielnie przez urząd gminy lub za pośrednictwem urzędu gminy (w Warszawie zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem urzędów dzielnic m.st. Warszawy, właściwych dla siedziby danej komisji). Co ważne, zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonuje się najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów.