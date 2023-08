W poniedziałek, 14 sierpnia o godzinie 20 znowu zostanie zamknięta Wisłostrada. Powodem jest zaplanowana na wtorek defilada wojskowa. Otwarcie Wisłostrady nastąpi we wtorek, 15 sierpnia o godzinie 18.

Wisłostrada zamknięta będzie od mostu Skłodowskiej-Curie do ulicy Gagarina. Chodzi o obie jezdnie ulic Wybrzeże Gdyńskie, Wybrzeże Gdańskie, Wybrzeże Kościuszkowskie, Wioślarska i Solec, od mostu Skłodowskiej-Curie do mostu Łazienkowskiego.

Także kierowcy podróżujący DK7 (Gdańsk - Warszawa) mogą spodziewać się utrudnień na wjeździe do Warszawy a także w samej stolicy.

"Dodatkowo nie będzie można zjechać łącznicami z S8 na Wisłostradę. Kierowcy będą mieli możliwość alternatywnej trasy przez węzeł S8 Modlińska z DK61 do Jabłonnej i DW630 do Nowego Dworu do DK7" - poinformowała rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA Małgorzata Tarnowska.

Połączenia z Wisłostradą nie będą miały: Trasa AK i most Grota-Roweckiego, aleja "Solidarności" i most Śląsko-Dąbrowski, most Poniatowskiego, a z ulicy Czerniakowskiej będzie można pojechać tylko na Trasę Łazienkowską w stronę centrum lub na most Łazienkowski.

Oprócz Wisłostrady zamknięte zostaną: Gwiaździsta od ulicy Podleśnej do Wisłostrady; Krasińskiego od ulicy Czarnieckiego do Wisłostrady (z ulicy Gwiaździstej będzie można pojechać tylko w kierunku placu Wilsona); Krajewskiego od ulicy Dymińskiej do Wisłostrady; Zakroczymska i Jeziorańskiego od Szymanowskiej do Muzeum Katyńskiego; Wenedów od ulicy Zakroczymskiej do Wisłostrady; Sanguszki od ulicy Zakroczymskiej do Wisłostrady; Wodna i Steinkellera; Grodzka i Nowy Zjazd od alei "Solidarności" do Wisłostrady (zamknięty będzie także parking pod mostem pomiędzy ulicami Grodzką i Nowy Zjazd; Bednarska od ulicy Dobrej do Wisłostrady; Karowa od ulicy Browarnej do Wisłostrady; Lipowa od ulicy Browarnej do ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie; Dobra od ulicy Karowej do Lipowej; Wiślana i Gęsta od ulicy Browarnej do Dobrej; Wybrzeże Kościuszkowskie i Jaracza pomiędzy tunelem Wisłostrady a ulicą Dobrą; Zajęcza od mostu Świętokrzyskiego do ulicy Dobrej; Tamka od ulicy Dobrej do mostu Świętokrzyskiego; Ludna od ulicy Solec do Wisłostrady, Wilanowska od ulicy Czerniakowskiej do Wisłostrady; Górnośląska od ulicy Czerniakowskiej do Wisłostrady; Łazienkowska; Rozbrat, Myśliwiecka i Szwoleżerów od Górnośląskiej do Wisłostrady (możliwy będzie jedynie dojazd do posesji) oraz 29 Listopada, Suligowskiego, Nowosielecka i Hołówki przed Wisłostradą.

Dodatkowo wyłączone z ruchu będą ulice Mostowa i Boleść od ulicy Freta do Wisłostrady oraz ulica Bugaj.

Objazdy będą prowadzone ulicami Modlińską i Jagiellońską, a dalej Wybrzeżem Helskim, Wybrzeżem Szczecińskim i Wałem Miedzeszyńskim. Na lewym brzegu Wisły kierowcy jadący od strony Łomianek będą kierowani do ulicy Marymonckiej. Dalej mogą pojechać ulicami: Słowackiego, Mickiewicza, Andersa i Marszałkowską.

Natomiast w poniedziałek w godzinach 20.20 do 22.20 ulica Pułkowa będzie zamknięta dla ruchu pojazdów indywidualnych (nie dotyczy komunikacji miejskiej) od ulicy Wóycickiego. Ta ostatnia będzie stanowiła objazd zamknięcia.

Dodatkowo we wtorek, 15 sierpnia, w godzinach 14-15 zamknięte dla ruchu zostaną dwa mosty: Gdański i Śląsko-Dąbrowski.

Utrudnienia czekają także pieszych i cyklistów. W czasie uroczystości ci ostatni nie będą mogli korzystać z dróg rowerowych wzdłuż Wisłostrady – na odcinku od ulicy Krasińskiego do mostu Śląsko-Dąbrowskiego.

Zamknięte będą również przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe na węźle ulicy Krasińskiego z Wisłostradą. Przejechać rowerem przez Wisłostradę nie będzie można też na wysokości ulic Wenedów, Ludnej i Łazienkowskiej.

Dodatkowo 15 sierpnia w godzinach 8-15 zamknięty dla pieszych i rowerzystów będzie dolny poziom mostu Gdańskiego. W tym czasie na moście nie będą zatrzymywały się również tramwaje. We wtorek w godzinach 13-16 zamknięty dla niezmotoryzowanych będzie także most Śląsko-Dąbrowski, a od godziny 12.30 do momentu oddania salutu armatniego nie będzie można przejść bulwarami nad Wisłą na wysokości Starówki.

We wtorek, 15 sierpnia, o godzinie 10 zaplanowana jest msza w katedrze polowej Wojska Polskiego przy placu Krasińskich. Dwie godziny później, na placu Piłsudskiego, odbędzie się uroczysta zmiana warty honorowej przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Również te uroczystości będą wiązały się ze zmianami w ruchu i parkowaniu.

W ramach uroczystości wojskowego święta odbędzie się także bieg "Piątka z Żołnierzem" wokół PGE Narodowego. W godzinach 9-10 utrudnienia w ruchu będą występowały na ulicach Sokolej i zjeździe z alei Poniatowskiego na Wybrzeże Szczecińskie.

Od 10 do 13 zaplanowane jest także zgromadzenie publiczne pod katedrą praską przy ulicy Floriańskiej 3, a następnie przemarsz ulicami: Floriańską, Jagiellońską, przez plac Hallera, Dąbrowszczaków, Inżynierską, Stalową i Szwedzką przed budynek przy ulicy Szwedzkiej 2.

Uroczystości we wtorek wpłyną także na kursowanie komunikacji miejskiej. W czasie zamknięcia mostów Gdańskiego i Śląsko-Dąbrowskiego, czyli we wtorek, 15 sierpnia w godzinach 14-15 cztery linie autobusowe: 100, 160, 190, 409 i 500 będą musiały zmienić swoje trasy. Jeśli zamknięty zostanie ruch na mostach (taką decyzję mogą podjąć odpowiednie służby), to tramwaje linii: 1, 4, 6, 20, 23, 26, 28, 73, 78, 79, T będą kursowały w pętlach po obu stronach Wisły.

Na czas organizacji uroczystości, czyli od godziny 20 w poniedziałek do 18 kolejnego dnia objazdami trasami objazdowymi będą kursowały linie: 100, 106, 107, 108, 114, 118, 127, 141, 159, 162, 166, 167, 171, 185, 187, 517, N16, N33, N83.

W trakcie uroczystości na placu Piłsudskiego, czyli w godzinach 10-14, trasami objazdowymi pojadą autobusy linii: 100, 111, 116, 180, 503, 128, 175, 178, 518, 222.(PAP)

mas/ aszw/