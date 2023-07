Niemcy chcą się zabezpieczyć przed ewentualną eskalacją konfliktu związaną z obecnością wagnerowców na Białorusi; jeśli problem dostrzega Berlin, dziwię się, że zagrożenia nie widzi opozycja w Polsce - powiedział w Studiu PAP europoseł PiS Ryszard Czarnecki, pytany o głosy w Niemczech, by zwiększyć kontrole na granicach.

W związku z rosnącą liczbą nielegalnych wjazdów do Niemiec, pojawiają się kolejne wezwania do większej kontroli na granicach z Polską i Czechami. "Nielegalna migracja grozi wymknięciem się spod kontroli, zwłaszcza na granicy z Polską i Czechami"– przekonywała w piątek wiceprzewodnicząca frakcji Unii CDU/CSU Andrea Lindholz. Szef związku zawodowego niemieckiej policji (GdP) Jochen Kopelke zaproponował z kolei w minionym tygodniu, aby na całej wschodniej niemieckiej granicy "umożliwić system elastycznych kontroli" na wzór tych, przeprowadzanych przez Francję. Oznaczałoby to, że kontrole mogą być przeprowadzane krótkoterminowo, w formie mobilnej, w zmieniających się punktach. Nie oznacza to wprowadzenie kompleksowych stacjonarnych kontroli.

Europoseł PiS Ryszard Czarnecki pytany w poniedziałek w Studiu PAP o głosy po stronie niemieckiej, by zwiększyć kontrole na granicach, odpowiedział, że może mieć to związek z obecnością najemniczej Grupy Wagnera na granicy polsko-białoruskiej. "(Niemcy -PAP) spodziewają się scenariusza wojennego na naszej granicy - powiedział europoseł.

"Jeśli problem dostrzega Berlin, jestem zdziwiony, że zagrożenia nie dostrzega opozycja w Polsce" - stwierdził Czarnecki.

Jak zaznaczył, Niemcy chcą się zabezpieczyć przed ewentualną eskalacją konfliktu związaną z obecnością wagnerowców na Białorusi. "Jest oczywiste, że kontrole wprowadza się po to, żeby ewentualnie blokować ruch migracyjny i to może być intencją rządu niemieckiego. Berlin bardzo poważnie rozważa możliwość jakiejś formy agresji na Polskę, która może spowodować ruchy migracyjne" - podkreślił europoseł.

W strefie Schengen nie ma kontroli granicznych, jednak w ostatnich latach kilka krajów w ramach wyjątku wprowadziło kontrole graniczne w określonych przypadkach. Przykładem jest kontrola na granicy Bawarii z Austrią od jesieni 2015 roku.

