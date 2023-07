Jest mało prawdopodobne, że na tym posiedzeniu Sejmu posłom uda się wybrać członków komisji ds. rosyjskich wpływów; obrady musiałyby być przedłużone o sobotę, co nie jest wykluczone - powiedział Piotr Katela (PiS) w "Gazecie Polskiej Codziennie". Z informacji "GPC" wynika, że jeśli teraz nie uda się wybrać składu komisji, to możliwe jest zwołanie posiedzenia Sejmu w sierpniu.

"GPC" pisze w środę, że zawetowana 14 lipca przez Senat nowelizacja prezydenta Andrzeja Dudy do ustawy powołującej komisję ds. wpływów rosyjskich, w czwartek popołudniu będzie przedmiotem obrad sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych. Ustawa następnie trafi pod głosowanie na sali plenarnej Sejmu, który zbiera się w piątek na jednodniowe i ostatnie zaplanowane do końca wakacji posiedzenie. Weto Senatu Sejm może odrzucić tylko bezwzględną większością głosów (więcej za niż przeciw i wstrzymujących się łącznie). Następnie będzie czekała na podpis prezydenta i opublikowanie w Dzienniku Ustaw.

W związku z tym piątek może się okazać zbyt krótkim dniem na wybranie również członków organu - powiedział cytowany przez gazetę wiceszef sejmowych komisji administracji i spraw wewnętrznych oraz obrony narodowej Piotr Kaleta (PiS).

"Mało prawdopodobne, że uda się to zrobić w piątek, bo musielibyśmy mieć przedłużenie posiedzenia o sobotę. Natomiast to nie jest wykluczone, bo o tym decyduje prezydium Sejmu, a finalnie pani marszałek Elżbieta Witek" - powiedział Kaleta.

"GPC" zapytała Kaletę o ewentualny skład komisji i o to, co w wypadku, gdy opozycja nie zgłosi - jak konsekwentnie zapowiada - swoich kandydatów. "Co do składu personalnego oczywiście nie mogę niczego ujawniać, natomiast jeśli chodzi o opozycję, to mamy nadzieję, że jednak wykaże się odpowiedzialnością i przedstawi swoich kandydatów" - powiedział poseł PiS.

Zaznaczył, że "jeśli tak się nie stanie, to Prawo i Sprawiedliwość ma przygotowane rozwiązanie i na tę okoliczność".

Z informacji "Codziennej" wynika też, że jeśli nie uda się wybrać członków komisji na najbliższym posiedzeniu Sejmu, to niewykluczone jest zwołanie jeszcze jednego posiedzenia w sierpniu". (PAP)

ksi/ ann/