W piątek ok. godz. 17.45 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na sierpień staniał o 2,24 proc., do 27,39 euro za MWh, a w kontraktach na wrzesień staniał o 1,85 proc., do 28,92 euro za MWh. W piątek rano gaz w holenderskim hubie TTF w kontraktach na sierpień kosztował 29,75 euro za MWh, a na wrzesień 31,3 euro za MWh. W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh. (PAP) ra/ drag/ Adrian Borek Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję