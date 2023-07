Sejm na wtorkowym posiedzeniu nie powołał członka Państwowej Komisji ds. przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich poniżej 15 lat. Kandydatami na członka komisji byli: dr hab. Wojciech Dragan i prof. dr hab. Teresa Barbara Matthews-Brzozowska.

W poniedziałek komisja sprawiedliwości i praw człowieka negatywnie zaopiniowała kandydaturę Teresy Barbary Matthews-Brzozowskiej na członka komisji, a pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Wojciecha Dragana.

Kandydaturę Dragana zgłosiło Polskie Towarzystwo Psychologiczne, a Matthews-Brzozowskiej Naczelna Rada Lekarska.

Joanna Scheuring- Wielgus (Lewica) podkreśliła podczas krótkiej dyskusji przed głosowaniem, że członkowie Komisji ds. Pedofilii powinni być osobami, które znają się na tym temacie. "Powinni być to psychologowie, eksperci seksuolodzy, prawnicy i te osoby, które bardzo dobrze znają się z materią ochrony praw dziecka" - powiedziała posłanka Lewicy.

Według niej, żaden z tych kandydatów nie spełnia tych wymogów. "Niestety, i mówię o tym z wielką przykrością dlatego, że Komisja ds. Pedofilii powinna być komisją z prawdziwego zdarzenia" - podkreśliła Scheuring-Wielgus. "Jako Lewica będziemy głosowali przeciw kandydaturze Naczelnej Rady Lekarskiej, ale wstrzymamy się jeśli chodzi o kandydaturę zgłoszoną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, bo ten pan też nie ma doświadczenia" - oświadczyła posłanka Lewicy.

Tomasz Zimoch (Polska 2050) podkreślił, że jego koło docenia osiągnięcia zawodowe z zakresu szeroko rozumianej stomatologii pani prof. Teresy Barbary Matthews-Brzozowskiej. "Ale poprzemy kandydata zgłoszonego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne" - przekazał poseł.

Arkadiusz Myrcha (KO) zadeklarował, że klub Koalicji Obywatelskiej poprze kandydaturę Wojciecha Dragana. "Pan Wojciech Dragan ma znakomity dorobek naukowy, ale także zawodowy ku temu, by faktycznie w tej komisji zasiadać i wnieść do jej prac pewną świeżość, co jest jej potrzebne" - ocenił Myrcha.

Również Krzysztof Paszyk (KP-PSL) oświadczył, że jego klub poprze kandydaturę Wojciecha Dragana. "Naszym zdaniem, kompetencje i kwalifikacje, które posiada pan Wojciech Dragan wyczerpują te, które są niezbędne dla osoby, która będzie pracowała w tej komisji" - powiedział Paszyk.

Natomiast poseł Marek Ast (PiS) poinformował, że klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości nie popiera żadnego ze zgłoszonych kandydatów. "Zgadzamy się z tym, że kandydaci do Państwowej Komisji ds. przeciwdziałania seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 powinni odpowiadać podwyższonym kryteriom i wymogom. Żaden z kandydatów tych kryteriów nie spełnia, wobec tego będziemy głosować przeciw" - oświadczył Ast.

Po dyskusji marszałek Sejmu Elżbieta Witek wyjaśniła, że głosowanie w sprawie członków komisji przeprowadza się odrębnie dla każdego z powołań. "Przy czym, jeżeli w pierwszym głosowaniu dotyczącym powołania poszczególnych członków komisji po pierwsze kandydat na członka komisji nie uzyskał większości 3/5 głosów, albo po drugie zgłoszono więcej niż jednego kandydata na członka komisji, a żaden z kandydatów nie uzyskał większości 3/5 głosów, głosowanie przeprowadza się ponownie, przy czym Sejm RP powołuje członka komisji zwykłą większością głosów" - dodała Witek.

W głosowaniu większością 3/5 głosów za kandydaturą Wojciecha Dragana głosowało 164 posłów, przeciw było 232, a 49 wstrzymało się od głosu. Za kandydaturą Matthews-Brzozowskiej nie zagłosował żaden poseł, 436 było przeciw, a 10 wstrzymało się od głosu.

Marszałek Witek podkreśliła, że wobec nie uzyskania wymaganej większości głosów przez żadnego z kandydatów Sejm przystąpi do ponownego głosowania w tej sprawie, tym razem zwykłą większością głosów.

Za kandydaturą Wojciecha Dragana w tym głosowaniu było 171 posłów, 238 głosowało przeciw, a 36 wstrzymało się od głosu. W tym głosowaniu ponownie nikt nie zagłosował za kandydaturę Matthews-Brzozowskiej, 436 posłów było przeciw, a 10 wtrzymało się od głosu.

Po głosowaniach marszałek Witek oświadczyła, że Sejm wobec nie zyskania wymaganej większości głosów nie powołał ani Wojciecha Dragana ani Teresy Barbary Matthews - Brzozowskiej na członka komisji.

Po koniec maja dotychczasowy wiceszef komisji Andrzej Nowarski poinformował, że podjął decyzję o rezygnacji zarówno z funkcji zastępcy przewodniczącego, jak i członka Państwowej Komisji ds. Pedofilii. Dodał, że komisja "niezwłocznie potrzebuje nowego lidera".

W końcu marca br. rezygnację z funkcji przewodniczącego Państwowej Komisji ds. Pedofilii złożył Błażej Kmieciak. Pozostał jednak w składzie komisji. (PAP)

autor: Edyta Roś

