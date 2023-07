Samorząd Mazowsza przekazał 2 mln zł na sprzęt dla stołecznej i wojewódzkiej policji. To m.in narkotesty, alkomaty, mikroskopy, łapacz pocisków i analizator rentgenowski.

Sprzęt trafi do Komendy Stołecznej Policji w Warszawie oraz do laboratorium kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. W poniedziałek porozumienia z beneficjentami podpisał marszałek Adam Struzik.

Samorząd województwa mazowieckiego przekaże 1 mln zł na zakup sprzętu dla Komendy Stołecznej Policji i podległych jej jednostek. Będą to 4 narkotesty wraz z zestawem minimum 60 kaset do każdego urządzenia, które ułatwią pracę policjantów ze stołecznej drogówki. 35 stacjonarnych alkomatów otrzyma stołeczna drogówka, komendy rejonowe oraz policjanci z Grodziska Mazowieckiego, Legionowa, Mińska Mazowieckiego, Otwocka, Nowego Dworu Mazowieckiego, Piaseczna, Wołomina oraz Pruszkowa, Starych Babic i Komisariatu Kolejowego w Warszawie. Dzięki dofinansowaniu zostaną też zakupione urządzenia do badań genetycznych – aparat do izolacji DNA z próbek kryminalistycznych, suszarko-sterylizator laboratoryjny oraz 2 termomiksery, które trafią do laboratorium kryminalistycznego.

"Nowe urządzenia do pomiaru zawartości narkotyków i alkoholu w organizmie to jeszcze sprawniejsze działania policjantów wydziału ruchu drogowego na naszych ulicach. Dzięki dofinansowaniu zakupimy też urządzenia do badań genetycznych. Zawarte dziś porozumienie pokazuje, że bezpieczeństwo to jeden z priorytetów samorządu województwa mazowieckiego" - zaznaczył komendant stołeczny policji nadinsp. Paweł Dzierżak.

Radni województwa mazowieckiego zdecydowali o przekazaniu blisko 980 tys. zł na zakup sprzętu do laboratorium kryminalistycznego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Za te pieniądze kupiony zostanie przenośny analizator rentgenowski wraz z modułem wstępnej identyfikacji nieznanych substancji, stół do fotografowania z wyposażeniem i akcesoriami, mikroskopy, stół do badań elektroniki czy komora cyjanoakrylowa. Policjanci będą wkrótce korzystać z hybrydowego łapacza pocisków, nowego aparatu z dwoma obiektywami oraz tabletu umożliwiającego zdalne sterowanie skanerem 3D ZF. Będzie też zakupiony zestaw wag analitycznych do precyzyjnego określania masy substancji czy programator z optycznym czytnikiem profili kluczy.

Komendant Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec podkreślił, że sprzęt znacznie usprawni działania funkcjonariuszy. "Nowoczesne urządzenia, które kupimy dla naszego laboratorium dzięki dofinansowaniu z budżetu województwa mazowieckiego, znacznie ułatwią nam codzienną pracę. Korzystanie z najnowszego sprzętu przyspieszy identyfikację, a tym samym ujęcie sprawców i przedstawienie im zarzutów" - dodał. (PAP)

autorka: Marta Stańczyk

mas/ apiech/