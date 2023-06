Przedstawiciele KO zapowiedzieli w piątek stworzenie senackiego projektu ustawy, która ma umożliwić osobom powyżej 16 lat dostęp do psychologa bez zgody opiekuna prawnego. Osoby w wieku powyżej 13 lat mogłyby skorzystać z trzech wizyt u psychologa bez zgody rodzica.

W piątek w Senacie odbyło się wspólne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Młodzieży i Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, poświęcone zmianom w prawie o dostępie osób nieletnich do opieki psychologicznej.

"Musimy mieć uregulowania prawne, które pozwolą na jak najlepszą i jak najszybszą pomoc młodym ludziom w zakresie opieki psychologicznej" – stwierdziła przewodnicząca Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży poseł Marta Golbik (KO).

Zapowiedziała złożenie senackiego projektu ustawy, która "umożliwi młodym osobom dostęp do psychologa bez zgody opiekuna prawnego".

"Dzięki naszym zmianom w prawie osoby powyżej 16. roku życia będą mogły korzystać z pomocy psychologa bez zgody rodzica, którzy często niestety sami nie zdają sobie sprawy z tego, że młody człowiek – ich córka, ich syn – tej pomocy potrzebuje" – powiedziała Golbik.

Poinformowała, że w ustawie znajdzie się również przepis dający możliwość skorzystania osobom powyżej 13. roku życia z trzech wizyt u psychologa bez zgody opiekuna prawnego.

"Po tych trzech wizytach, jeśli psycholog będzie widział, że problemy są poważniejsze, i jeśli młody człowiek będzie chciał dalej korzystać z pomocy psychologicznej, będą musieli skonsultować się z rodzicem po to, by uczestniczył on w procesie pomocy" – wyjaśniła.

"Jesteśmy przekonani, że ta ustawa wiele zmieni, chcemy ją jak najszybciej procedować. Podjęliśmy wspólnie decyzję, że tryb wprowadzania jej w życie rozpoczniemy od Senatu" – powiedział senator Jerzy Wcisła (KO).

Zwrócił on uwagę, że pomysł, by stworzyć taką ustawę, wyszedł od młodzieży. "To oni zwrócili uwagę na to, że jest problem i że wymaga on ustawowych zmian" – podkreślił senator.

W styczniu 2023 r. Fundacja GrowSpace wystąpiła w trybie dostępu do informacji publicznej do wszystkich komend wojewódzkich policji i do Komendy Stołecznej Policji o dane o zamachach samobójczych dzieci i młodzieży do 18 lat, w tym zakończonych zgonem, w 2022 r.

Łącznie zanotowano 2031 prób samobójczych dzieci i młodzieży, z czego 150 zakończyło się zgonem. W 2022 r. prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży zanotowano około 800. (PAP)

Autorka: Agata Zbieg

