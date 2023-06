Polska stoi dziś przed unikalną szansą wejścia w czwartą rewolucję przemysłową, która już trwa - mówił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Premier w poniedziałek podczas VI edycji Forum Wizja Rozwoju w Gdyni podkreślił, że należy koncentrować się na przyszłości, którą w jego ocenie jest rozwój naszego kraju w oparciu o innowacyjność i kreatywną gospodarkę.

"Polska stoi dziś przed unikalną szansą wejścia w czwartą rewolucje przemysłową, która wokół nas już trwa. Nie tylko jako naśladowca, ale także jako podmiot, który sam też współdecyduje o swoich losach i który ma szanse rozwijać najnowsze techniki, najnowsze technologie, który ma szansę kreować rzeczywistość wokół nas. Tej szansy nie możemy tym razem zmarnować" - podkreślił.

Morawiecki powiedział, że w ostatnich latach Polska przeszła ewolucję od "systemu analogowego do systemu cyfrowego", co ma odzwierciedlenie m.in. w ucyfrowieniu wielu usług publicznych. Zdaniem premiera, teraz czas na "najważniejszy skok w gospodarkę przyszłości", który w jego ocenie musi się odbyć przede wszystkim przy udziale przedsiębiorców. Do tego - jak dodał - potrzebna jest symbioza pomiędzy stroną rządową, a przedsiębiorcami.

Czwarta rewolucja przemysłowa to ogólna koncepcja odnosząca się do pojęcia rewolucji przemysłowej w związku ze współczesnym wzajemnym wykorzystywaniem automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych a także technik wytwórczych. Nazywana "wiekiem zanikania bariery ludzie/maszyny", jest czwartą rewolucją po "wieku pary", "wieku elektryczności" oraz "wieku komputerów". Jej charakterystycznym wynalazkiem jest internet.

Jednym z promotorów tego zjawiska jest Klaus Schwab, twórca Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, w czasie którego wielokrotnie poruszano kwestie związane z czwartą rewolucją przemysłową. Zdaniem Schwaba, zmiany związane z nastaniem tej rewolucji "pod względem rozmiaru, tempa i zakresu, nie mają sobie równych w historii".

VI Forum Wizja Rozwoju to dwudniowe wydarzenie, w którym weźmie udział ok. 200 ekspertów, przedstawicieli świata biznesu i władz państwowych. Uczestnicy Forum w zaplanowanych 50 panelach dyskusyjnych poruszą kwestie z obszaru energetyki, e-gospodarki, innowacji, inwestycji oraz zdrowia czy obecności seniorów na rynku pracy. (PAP)

autor: Adrian Kowarzyk

amk/ drag/