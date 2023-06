Udało nam się obronić wolność Polaków do posiadania gotówki – powiedział w sobotę szef Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro, odnosząc się do uchwalonej w piątek przez Sejm ustawy uchylającą ograniczenia w płatnościach gotówką, dokonywanych przez konsumentów i przedsiębiorców.

W sobotę na wyjazdowym posiedzeniu w Kielcach obradował zarząd krajowy Suwerennej Polski. Po spotkaniu przedstawiciele ugrupowania zorganizowali konferencję prasową, podczas której odnieśli się do bieżącej sytuacji politycznej.

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro zwrócił uwagę, że w piątek Sejm uchwalił ustawę, autorstwa SP, uchylającą ograniczenia w płatnościach gotówką, dokonywanych przez konsumentów i przedsiębiorców, które miały wejść w życie 1 stycznia 2024 r.

Celem nowych przepisów jest wykreślenie zapisów, na mocy których przedsiębiorcy w relacjach z innymi przedsiębiorcami mogą zapłacić w gotówce tylko wtedy, kiedy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę płatności, nie przekracza 8 tys. zł. Przyjęcie ustawy oznacza, że pozostanie obecny limit, wynoszący 15 tys. zł. Ustawa zniosła także obowiązek płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeśli wartość transakcji – bez względu na liczbę płatności – przekracza 20 tys. zł.

„Udało nam się obronić wolność Polaków do posiadania gotówki. Była próba ze strony lobby bankowego, ale też eurokratów - Klausa Schwaba i innych pseudowizjonerów zmian w Europie, która miała się sprowadzać do tego, że gotówka miałaby zniknąć, a zastąpić ją miałby pieniądz elektroniczny. Otóż byłaby to bardzo zła wiadomość dla wolności Polaków, którzy powinni mieć zawsze prawo wyboru” – powiedział w sobotę lider Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro.

„Jeśli ktoś chce korzystać z pieniądza elektronicznego, to nikt tego nie zakazuje, ale jeśli ktoś tego nie chce, to powinien mieć prawo, aby z gotówki, która jest pewnym symbolem suwerenności, korzystać. Jako Suwerenna Polska postanowiliśmy obronić prawo Polaków do dysponowania gotówką" - powiedział Ziobro.

Powołując się na dane Narodowego Banku Polskiego, wskazywał, że ponad połowa osób po 60. roku życia nie korzysta z płatności bezgotówkowych. „Niech ta wolność pozostanie dalej udziałem tej ważnej grupy społecznej, jak i innych grup Polaków, którzy powinni sami decydować, z jakiego pieniądza i kiedy chcą korzystać” – powiedział.

Szef Suwerennej Polski przypominał, że dzięki jego ugrupowaniu została wprowadzona także ustawa antylichiwarska. „Polska za sprawą zmian w prawie, które zostały wprowadzone w okresie rządu Donalda Tuska, stała się eldorado dla lichwiarzy i wszelkiej maści firm pożyczkowych. Polacy byli jedynym społeczeństwem, które nie miało w zasadzie żadnej ochrony przed nadużyciami i gigantycznym wyzyskiem, które prowadziły do ogromnych tragedii, wykluczeni setek tysięcy naszych rodaków, którzy często nieświadomi konsekwencji, podpisywali umowy pożyczek, gdzie drobnym druczkiem były zapisane daleko idące konsekwencje prowadzące do ich całkowitego zniewolenia od pożyczkodawcy” – mówił Ziobro.

Dodawał, że kilka dni temu jako prokurator generalny wystąpił ze skargą nadzwyczajną do Sądu Najwyższego, która dotyczyła kilkuset złotowej pożyczki, a skończyła się żądaniem zapłaty 300 tys. zł.

„To pokazuje, do jakiej niesprawiedliwości prowadziły rozwiązania prawne uchwalone przez Platformę Obywatelską i ta niesprawiedliwość dobiegła końca za sprawą ustawy Suwerennej Polski” – podkreślił. Udział w konferencji wzięła również m.in. europoseł Beata Kępa i minister w KPRM Michał Wójcik oraz poseł Mariusz Gosek, a także świętokrzyscy samorządowcy Suwerennej Polski.

Wójcik, wiceprezes Suwerennej Polski odniósł się do kwestii proponowanej w UE przymusowej relokacji nielegalnych migrantów, podkreślając, że jego ugrupowanie od zawsze stało na stanowisku, że tego typu kwestie nie mogą Polsce być narzucane odgórnie.

„Suwerenna Polska zawsze mówiła o tym, że to my powinniśmy się wypowiedzieć w najważniejszych kwestiach, także tego, czy mamy przyjmować nielegalnych migrantów. Nas nie trzeba uczyć, co to jest empatia i solidarność. 12,5 mln Ukraińców od początku wojny przekroczyło naszą granicę, około 2 mln z nich zostało. Nikt nie może nam narzucać przymusu przyjmowania migrantów, strasząc karami za tych, których nie przyjmiemy. To pokazuje szczyt bezczelności ludzi, którzy rządzą tysiąc kilometrów stąd i sądzą, że mogą wszystko narzucić takim krajom jak Polska”- powiedział.

Zaznaczył, że Suwerenna Polska popiera pomysł przeprowadzenia referendum w sprawie przyjmowania nielegalnych migrantów, zaproponowany przez PiS.

Politycy ugrupowania zaplanowali w sobotę szereg spotkań z mieszkańcami regionu m.in. w Busku-Zdroju, Skalbmierzu, Opatowie i Mniowie. (PAP)

Autor: Wiktor Dziarmaga

