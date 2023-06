Teraz będzie seria spotkań tematycznych, a 24 czerwca odbędzie się duża konwencja - powiedział szef PSL i jeden z liderów Trzeciej Drogi (Polski 2050 i PSL) Władysław Kosiniak-Kamysz w TVN24.

W czasie rozmowy szef PSL został zapytany m.in. o to, "czy nie trapią go czarne wizje, że Trzecia Droga okazuje się być drogą na manowce". "Nie, nie jest drogą na skróty" - podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz. Wskazał, że "jest to droga pod prąd, do góry. To nie jest łatwa droga, ale tylko taka dociera do źródła, do celu" – zaznaczył.

Ocenił także, że "po marszu 4 czerwca przyszedł moment trudniejszych sondaży". Zapewnił jednak, że "odbicie nastąpi".

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że "prawdziwa kampania wyborcza dopiero przed nami". "Wynik w okolicach 15-20 proc. jest możliwy, bo tyle osób - według naszej analizy i przygotowania się do wyborów - chce wybrać spoza tych dwóch największych ugrupowań" – zaznaczył.

Szef PSL zapowiedział także, że "teraz będzie seria spotkań tematycznych, duża konwencja - 24 czerwca". "Cały harmonogram jest przygotowany" - dodał. (PAP)

Autor: Anna Kruszyńska

