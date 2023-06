Do 2015 roku demokracja w Polsce po prostu nie funkcjonowała, mieliśmy demokrację fasadową, więc można było przyzwyczaić się do tego, że pewne fakty nigdy nie zostaną przedstawione - powiedział we wtorek w TVP wicepremier Piotr Gliński, komentując m.in. film "Reset".

Do 2015 roku demokracja w Polsce po prostu nie funkcjonowała, mieliśmy demokrację fasadową, więc można było przyzwyczaić się do tego, że pewne fakty nigdy nie zostaną przedstawione - powiedział we wtorek w TVP wicepremier Piotr Gliński, komentując m.in. film "Reset". Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński był we wtorek gościem "Wiadomości" TVP. Został zapytany m.in. o nerwowe reakcje przedstawicieli opozycji na emitowany w TVP serial dokumentalny "Reset", a także o obawy opozycji związane z komisją ds. badania wpływów rosyjskich. "Przedstawiciele polskiej opozycji bardzo często boją się faktów, boją się argumentować, boją się debatować, boją się pojedynku na argumenty, zastępują to na ogół złymi emocjami, nawoływaniem do nienawiści czy wykluczenia drugiej strony sceny politycznej" - komentował wicepremier. "Mamy niestety problem z przeszłością, bo często ta przeszłość miała miejsce, kiedy w Polsce nie funkcjonowała demokracja. Kiedy była na przykład jedna linia medialna, wszystkie duże telewizje podobnie prowadziły narrację, było niewiele pluralizmu w mediach, czy też wszystkie na przykład instytucje państwa były w rękach jednej opcji politycznej, tak do 2015 roku praktycznie było" - mówił Gliński. Było też, jak dodał, było "wielkie wsparcie grup zagranicznych, które miały tu swoje interesy, więc demokracja po prostu nie funkcjonowała, nawet jeśli ona formalnie była". "To była demokracja fasadowa, więc można było ukrywać rzeczywistość, można było przyzwyczaić się do tego, że fakty nigdy nie zostaną odkryte i przedstawione" - powiedział wicepremier. "Przede wszystkim Donald Tusk to jest taki polityk, który zawsze funkcjonował w takiej pluszowej ramie medialnej, zawsze miał ochronę medialną, nigdy do mediów przeciwstawnych nie był gotowy dać nawet wywiadu. W tej chwili odmawia debaty w mediach publicznych" - zaznaczył Gliński. (PAP)