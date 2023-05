Senatorowie wnieśli w środę poprawki do projektu zmian w Kodeksie wyborczym, który odnosi się do głosowania w wyborach parlamentarnych za granicą, w efekcie projekt wrócił do komisji. Poprawki odnosiły się do wydłużenia czasu w jakim komisje wyborcze za granicą muszą dostarczyć protokół z głosowania do kraju.

Chodzi o senacki projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy, zakładającym uchylenie paragrafu 2 w art. 230 kodeksu wyborczego, który nakłada na komisje wyborcze za granicą obowiązek dostarczenia protokołu z głosowania do kraju w ciągu 24 godzin. Projekt został zgłoszony przez grupę senatorów m.in. KO, KP PPS, KP-PSL oraz senatorów niezrzeszonych.

Połączone senackie komisje: Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, KSTAP, KU, podczas wtorkowego posiedzenia rekomendowały, aby projekt ten przyjąć bez poprawek.

W środę jednak podczas drugiego czytania projektu na posiedzeniu plenarnym do projektu złożono poprawki, dlatego też projekt ponownie trafił do komisji.

Jedną z poprawek zgłosił szef senackiej komisji ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski (Koło Senatorów Niezależnych) wraz z grupą senatorów, a która dotyczyła wydłużenia do 48 godzin czasu, w jakim komisje wyborcze za granicą muszą dostarczyć protokół z głosowania do kraju, nie tylko jeśli chodzi o wybory do Sejmu i Senatu ale też do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach prezydenckich.

Następnie poprawkę zgłosił też senator PiS Jerzy Czerwiński, który postulował "wydłużenie czasu zliczania głosów do 72 godzin". Wskazywał ponadto, że należy pozostawić art 230, który umożliwia zakończenie procedury wyborczej w sytuacji ewentualnych zdarzeń losowych jak klęski żywiołowe.

Na koniec dyskusji nad projektem głos zabrał senator Kwiatkowski, który poinformował, że po konsultacji z Biurem Legislacyjnym, które od strony formalnej stwierdziło tożsamość poprawki zgłoszonej przez grupę senatorów i senatora Czerwińskiego (różnica polegała tylko na różnicy między 48 a 72 godzinami) zgłosił poprawkę tożsamą z propozycją senatora PiS.

"Po raz kolejny pokazujemy chęć współpracy ponad podziałami politycznymi, aby ta ustawa była przyjęta zarówno w Senacie ja i w Sejmie" - powiedział Kwiatkowski. (PAP)

Autor: Rafał Białkowski

rbk/ mrr/