Szczyt Trójkąta Weimarskiego, który w piątek odbędzie się Kórniku (Wielkopolska) zajmie się sprawą rozszerzenia Unii; gościem specjalnym będzie wicepremier Ukrainy - poinformował w we wtorek minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk.

Szynkowski vel Sęk przekazał w Polsat News, że spotkanie w ramach Trójkąta Weimarskiego skoncentruje się na polityce rozszerzenia UE. "Będzie wicepremier Ukrainy odpowiedzialna za relacje z Unia Europejską (Olha Stefaniszyna – PAP), będą panie minister z Francji i Niemiec" – powiedział.

Wyjaśniał, że chce "naszych partnerów zmobilizować do bardziej aktywnych działań”. „Polska jest orędownikiem, ambasadorem rozszerzenia UE o Ukrainę i inne kraje" - przypomniał.

"To spotkanie będzie okazją, aby zderzyć się dwie wizje przyszłości Europy. „Europa, która jest proponowana przez Niemcy i Francję, czyli Europa, w której odchodzi się od zasady jednomyślności na rzecz większości kwalifikowanej, gdzie rządzą silni, gdzie centrala podejmowania decyzji jest w Brukseli i w Berlinie, a Europa, w której panują partnerskie relacje między państwami, poszanowanie suwerenności. Europa, która się poszerza w swoim terytorium, ale która potrafi się ograniczyć do najbardziej istotnych wyzwań. I my taką wizje Europy będziemy proponować" - podkreślił. (PAP)

autor: Wojciech Kamiński

