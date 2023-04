- Samorząd nie wymaga rewolucji, samorząd wymaga zapewnienia stałego wsparcia finansowego ze strony państwa - uważają Bezpartyjni Samorządowcy i proponują udział samorządów w podatku VAT.

Bezpartyjni Samorządowcy zorganizowali we Wrocławiu konferencję prasową, podczas której wybrzmiała konkretna propozycja dotycząca finansowania samorządów wszystkich szczebli poprzez udział w podatku VAT w wysokości 8,51 proc.. W konferencji we Wrocławiu uczestniczył Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Robert Raczyński – prezydent Lubina, Piotr Roman – prezydent Bolesławca, Dariusz Chmura – burmistrz Wołowa, Milan Usak – burmistrz Siechnic oraz Członkowie Zarządu Województwa Dolnośląskiego: Tymoteusz Myrda oraz Krzysztof Maj.

- Samorządy zostały okradzione z pieniędzy. W zamian za to rząd próbuje zrekompensować straty rozdając tekturowe czeki ratunkowe. Jako samorządowcy chcemy sami decydować o naszych budżetach - móc odpowiedzialnie planować wydatki i wieloletnie inwestycje - uważają Bezpartyjni Samorządowcy.

- To skutecznie działającym samorządom Polska zawdzięcza skok cywilizacyjny. A my – samorządowcy możemy realizować naszą misję tylko wtedy, kiedy będziemy mieli ustawowo zagwarantowane pewne źródła dochodu. Nie może być tak, że nie wiemy jak będą wyglądały nasze dochody za rok, dwa czy trzy. Współpraca między rządem a samorządami musi polegać na wzajemnym słuchaniu się i uznawaniu swoich racji – mówił Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Zdaniem Bezpartyjnych Samorządowców rząd wie, że z budżetów jednostek samorządów terytorialnych wyparowało prawie 20 mld złotych i próbuje łatać tę sytuację.

- Obawiamy się, że to jednorazowe działanie, dlatego proponujemy rozsądne i uczciwe rozwiązanie - zmianę w systemie. Samorządy powinny mieć udział w podatku VAT i do tego będziemy dążyć. Po rozmowach z ekspertami, proponujemy stały zapis w ustawie oddający do samorządów wszystkich szczebli 8,51 proc. przychodów z VATu. To realne wsparcie umożliwiające przede wszystkim zapewnienie ciągłości funkcjonowania samorządów - czytamy w informacji prasowej.