CBOS pytało respondentów o kwestie związane z przebiegiem i wynikiem zbliżających się wyborów parlamentarnych. Badani zostali zapytani m.in., rządów którego ugrupowania obawialiby się najbardziej (mogli wskazać dwa ugrupowania). 40 proc. badanych wskazało na Koalicję Obywatelską, podczas gdy 38 proc. na PiS (wraz z Solidarną Polską i Republikanami). 18 proc. wskazało Konfederację, a 17 Lewicę. 9 proc. badanych obawiałoby się rządów Polski 2050 Szymona Hołowni, a 5 proc. - PSL-Koalicji Polskiej.

Reklama

3 proc. badanych wskazało, że obawiałoby się rządów Wolnościowców (partii stworzona przez dawnych posłów Konfederacji). 1 proc. obawiałoby się rządów Porozumienia i Agrounii, tyle samo zaś rządów innej partii. 8 proc. badanych stwierdziło, że nie boi się rządów żadnej partii, a 7 proc. udzieliło odpowiedzi "trudno powiedzieć".

Jednoczenie badani zostali zapytani, w jakiej formule ugrupowania opozycyjne pójść do wyborów. 42 proc. z nich oceniło, że każde ugrupowanie powinno wystartować osobno, 15 - że powinny wystartować w kilku koalicjach, a 21 - że powinny wystartować w ramach jednego bloku. 21 proc. badanych nie ma zdania w tej kwestii.

Reklama

CBOS w komunikacie z badań wskazuje, że opinie w tej kwestii zdecydowanie różnią się w zależności od preferencji wyborczych wyborców. 48 proc. sympatyków opozycji wskazało na opcję jednego bloku, 26 proc. - na kilka koalicji, a 14 proc. oceniła, że każda partia powinna startować samodzielnie. 12 proc. nie umiało udzielić jednoznacznej wiadomości.

Z kolei wśród sympatyków rządu najwięcej - 58 proc. - wskazało na wariant, w którym każda partia opozycyjna startuje osobno. 10 proc. oceniło, że opozycja powinna się zjednoczyć, a 9 proc., że powinna wystartować w kilku blokach.

Reklama

Wśród tych, którzy nie utożsamiają się ani z rządem, ani opozycją, 46 proc. wskazało, że każda partia opozycyjna powinna startować samodzielnie; 18 proc. poparło koncepcję jednego bloku, a 15 proc. - kilku koalicji; zaś 22 proc. nie umiało wybrać wariantu.

Respondenci zostali spytani, czy ich zdaniem ugrupowaniom opozycyjnym uda się stworzyć jeden blok przed wyborami do Sejmu. 5 proc. stwierdziło, że opozycja "zdecydowanie" się zjednoczy, a 34 proc., że "raczej się zjednoczy". 42 proc. natomiast ocenia, że opozycji "raczej" nie uda się zjednoczyć, a 10 proc., że "zdecydowanie" się nie zjednoczy. 9 proc. nie umiało udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Niemniej, 51 proc. badanych przypuszcza, że to PiS z koalicjantami wygra jesienne wybory do Sejmu. 26 proc. ocenia, że wygrają partie opozycyjne, a 23 proc. nie ma zdania w tej sprawie. Jak podkreśla CBOS, "przekonanie o wyborczym zwycięstwie PiS i jego koalicjantów w wyścigu do Sejmu przeważa niemal we wszystkich grupach ankietowanych wyróżnionych ze względu na cechy społeczno-demograficzne". "Sprzyjają mu przede wszystkim: starszy wiek, niższe wykształcenie badanych, zamieszkiwanie w mniejszych miejscowościach, w tym szczególnie na wsi" - wskazuje pracownia.

Wśród wyborców PiS 90 proc. przypuszcza, że to popierana przez nich partia wygra, 1 proc. ocenia, że raczej wygra opozycja, 8 proc. nie ma natomiast zdania w tej sprawie. 64 proc. wyborców KO ocenia, że wybory wygra opozycja, a 17 - że będzie to raczej PiS; 19 proc. nie ma opinii w tej sprawie. W przypadku wyborców Lewicy i Konfederacji taki sam odsetek badanych wskazał na PiS i opozycję - odpowiednio 37 proc. w przypadku Lewicy i 41 proc. w przypadku Konfederacji. 26 proc. wyborców Lewicy oraz 17 proc. wyborców Konfederacji nie ma sprecyzowanych przewidywań co do wyniku wyborów.

Jeśli chodzi o wyborców Polski 2050, to 34 proc. z nich przewiduje zwycięstwo PiS, a 60 - zwycięstwo opozycji, 6 natomiast nie ma przewidywań. Wśród niezdecydowanych 34 proc. wieszczy zwycięstwo PiS, a 31 proc. - opozycji, podczas gdy 35 proc. nie ma zdania. Z kolei 45 proc. niegłosujących przewiduje, że wybory wygra PiS, a 21 proc. - że będzie to opozycja; 34 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Wśród osób, które uważają, że opozycja powinna pójść do wyborów razem, 33 proc. uważa, że wybory wygra PiS, natomiast 46 proc. że opozycja; 21 proc. nie ma zdania. Natomiast spośród tych, którzy stawiają na opcję kilku bloków opozycji, 44 proc. uważa, że wybory wygra PiS, a 42 proc. - że opozycja, podczas gdy 14 proc. nie ma zdania. 65 proc. tych, którzy opowiadają się za samodzielnym startem każdej z partii, uważa, że wybory wygra PiS, 18 proc. jest przeciwnego zdania, 17 proc. nie wskazuje jednoznacznie na zwycięstwo jednego z obozów.

Ci, którzy nie mają opinii na temat formuły startu opozycji, w 47 proc. uważają, że wybory wygra koalicja obecnie rządząca; 12 proc. z nich uważa, że będzie to opozycja. 41 proc. z nich nie ma zdania także i w tej sprawie.

Respondenci zostali również spytani o przewidywany wynik wyborów do Senatu. 33 proc. uważa, że te wybory raczej wygrają kandydaci PiS, 34 - że będą to przedstawiciele partii opozycyjnych. 33 proc. nie ma jednoznacznych przewidywań co do wyniku wyborów senackich.

82 proc. wyborów KO wieszczy sukces opozycji w wyborach senackich, 5 proc. zaś zwycięstwo PiS, 13 proc. - nie ma zdania. Z kolei 63 proc. wyborców PiS uważa, że to ich partia wygra wybory do Senatu, przeciwnego zdania jest 9 proc. wyborców, a 28 proc. nie ma zdania.

Wśród wyborców Lewicy 22 proc. przewiduje wyborczy sukces PiS w wyborach do Senatu, 41 spodziewa się sukcesu opozycji, podczas gdy 37 proc. nie ma sprecyzowanych przewidywań. 31 proc. wyborców Polski 2050 uważa, że wybory do Senatu wygra koalicja rządząca, a 54 proc. uważa, że będą to partie opozycyjne; 15 proc. nie ma zdania. Jeśli chodzi o wyborców Konfederacji, to 22 proc. wieszczy zwycięstwo PiS w wyborach senackich, 46 proc. wygraną opozycji, a 32 proc. nie ma zdania.

48 proc. niezdecydowanych nie potrafi przewidzieć, kto wygra wybory do Senatu; 36 proc. z nich wskazuje na zwycięstwo opozycji, 16 - na zwycięstwo PiS. Wśród niegłosujących 32 proc. wskazuje na zwycięstwo PiS, 27 proc. na zwycięstwo opozycji, a 41 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Badanie CBOS zostało przeprowadzone w dniach 6-16 marca br., na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski liczącej 993 osoby, ankietowane metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI - 58 proc. badanych), telefonicznego (CATI - 24,6 proc. badanych) oraz internetowego (CAWI - 17,4 proc. badanych). Próba została wylosowana z bazy numerów PESEL.(PAP)

autor: Mikołaj Małecki

mml/ ann/