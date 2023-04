Szczególnym wyzwaniem mogą być przepisy wprowadzające możliwość tworzenia lokali wyborczych w miejscowościach liczących już od 200 mieszkańców czy też obowiązek zapewnienia bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych z miejsca zamieszkania i z powrotem dla określonych grup wyborców, w tym osób powyżej 60. roku życia. Za to niewątpliwie ułatwieniem dla wszystkich będzie w przyszłości powstanie Centralnego Rejestru Wyborców, dzięki któremu przeniesienie obywateli między listami wyborców będzie się odbywać sprawniej. Tych, którzy są ciekawi, na jakich nowych zasadach będą organizowane najbliższe wybory i co muszą w tym zakresie zrobić gminy – zapraszamy do lektury. ©℗

