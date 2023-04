Do końca 2023 r. do 25 Brygady Kawalerii Powietrznej trafią pierwsze śmigłowce AW149, produkowane w PZL Świdnik. Uzbrojone m.in. w pociski Hellfire będą transportować żołnierzy i wspierać ich z powietrza, posłużą także do operacji ewakuacyjnych i poszukiwawczych.

Umowę na dostawę 32 śmigłowców podpisał na początku lipca 2022 r. wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak w zakładach PZL Świdnik – wchodzący w skład włoskiej grupy Leonardo zakład produkuje te maszyny. Umowa opiewa na ponad 8,2 mld zł. AW149 wraz z pakietem logistycznym mają zostać dostarczone Lotnictwu Wojsk Lądowych w latach 2023-2029 w konfiguracji odpowiadającej potrzebom polskich sił zbrojnych. (PAP)

