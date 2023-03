Z ustaleń DGP wynika, że przygotowywany jest projekt „rewizji” polskiego KPO. Uwzględnione mają być w nim co najmniej trzy obszary. Pierwszy to dodanie części dotyczącej REPowerEU, programu Komisji Europejskiej mającego wspierać proces uniezależniania Europy od rosyjskich paliw kopalnych. Jak już pisaliśmy („Unijne pożyczki jeszcze do wzięcia”, DGP nr 56 z 21 marca br.), istnieje możliwość uwzględnienia tego programu w ramach KPO i zasilenia go pieniędzmi np. z puli pożyczkowej.