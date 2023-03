Na pozytywną ocenę zasługuje również to, że to właśnie Rzeczpospolita jest w Europie największym dostawcą ciężkich maszyn, szczególnie czołgów. Jak nie teraz, to na pewno do końca marca dostarczymy broniącym się Ukraińcom ponad 300 posowieckich czołgów T-72 i PT-91 Twardy. Jeśli doliczymy do tego ok. 70, a być może więcej nowoczesnych armatohaubic Krab, setki pojazdów BWP-1, to widać, że liczba i wartość przekazanego sprzętu są imponujące. Poza Amerykanami, którzy jako supermocarstwo grają w osobnej lidze, w kwestii przekazanego, a nie tylko obiecanego sprzętu jesteśmy liderem w Unii Europejskiej. Niezależnie od tego, co mówią niemieccy politycy i ambasadorowie, którzy z wypełnieniem treści swoich obietnic mają znacznie większe problemy niż my.