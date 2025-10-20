- Ukraina potrzebuje większego wsparcia wojskowego, ale także finansowego - powiedziała Kallas po posiedzeniu szefów dyplomacji państw członkowskich w Luksemburgu.

- Ministrowie omówili dziś propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów do zaspokojenia pilnych potrzeb obronnych Ukrainy. Pojawiło się dziś szerokie poparcie dla tego rozwiązania. Kluczowe jest, abyśmy w tym tygodniu poczynili postępy w kwestiach prawnych i fiskalnych - podkreśliła.

Chodzi o pożyczkę, jaka miałaby zostać udzielona Ukrainie z zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego. UE uzyskałaby środki od izby rozliczeniowej Euroclear, której siedziba znajduje się w Belgii i w której zamrożona jest większość rosyjskich aktywów. Pieniądze trafiłyby do Ukrainy w formie unijnej pożyczki, którą Kijów spłaciłby dopiero po zakończeniu rosyjskiej inwazji i uzyskaniu reparacji od Rosji.

Kwestię wykorzystania aktywów rosyjskich omówią w czwartek przywódcy państw członkowskich na unijnym szczycie w Brukseli.(PAP)