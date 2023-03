Jak zaznaczył prezydent, "nie możemy mówić o tym, że Polska w jakikolwiek sposób może udźwignąć odbudowę Ukrainy". "To są setki miliardów dolarów, prawdopodobnie bilionów. Kosztów, które będą poniesione w związku z odbudową Ukrainy" - mówił w piątek dziennikarzom w przerwie XXIII Konferencji Rynku Kapitałowego w Bukowinie Tatrzańskiej prezydent Andrzej Duda. Dodał, że chcemy, aby Ukraina była wolnym, niepodległym i suwerennym państwem, by obroniła się przed Rosją.

Jego zdaniem, jeśli chodzi o samą odbudowę Ukrainy, jest to zadanie dla wspólnoty międzynarodowej. "To będą fundusze, które będą pochodziły z bardzo różnych źródeł, z Banku Światowego, z Unii Europejskiej, z całego szeregu światowych instytucji finansowych. Chciałbym, żebyśmy my jako Polska brali w tej odbudowie aktywny udział, nie tylko w sensie państwowym, ale również prywatnym, żeby brały w tym udział polskie firmy" - zaznaczył prezydent.

Podkreślił, że Polska "musi brać aktywny udział w odbudowie, chociażby tylko z tej przyczyny, że jest krajem tranzytowym w stosunku do Ukrainy". "Chcemy stać się częścią komitetu sterującego, który ustanawia w tej chwili grupa G7. Chcemy być częścią tego komitetu z uwagi na nasz potencjał sąsiedzki i nasze położenie geograficzne. Uważam nasz udział w tym procesie odbudowy Ukrainy za całkowicie naturalny i wręcz niezbędny" - ocenił Andrzej Duda.

XXIII Konferencja Rynku Kapitałowego została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Konferencja to coroczne spotkanie przedstawicieli rynku kapitałowego – inwestorów, spółek giełdowych, domów maklerskich, banków, organów rządowych, giełd i instytucji rozliczeniowych, organizacji biznesowych i samorządowych. (PAP)