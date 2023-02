Jak podkreśla CBOS, ponad jedna trzecia dorosłych Polaków (34 proc.) zalicza się obecnie do zwolenników rządu, co oznacza wzrost o 5 punktów procentowych w stosunku do stycznia. Za przeciwników urzędującego gabinetu uważa się 41 proc. respondentów, czyli o 3 punkty procentowe mniej niż przed miesiącem. Obojętność wobec rządu uległa nieznacznej zmianie i deklaruje ją obecnie 23 proc. ankietowanych (spadek o 1 punkt w stosunku do poprzedniego pomiaru). 2 proc. nie miało zdania.

Według sondażu odbiór wyników działalności rządu jest znacznie lepszy niż w styczniu. O 6 punktów procentowych przybyło ocen dobrych (do 40 proc.) i o tyle samo ubyło ocen złych (do 49 proc.). Jak zaznaczył CBOS tak wysoki udział osób pozytywnie odbierających działalność rządu obserwowaliśmy ostatnio w czerwcu 2022 roku. 10 proc., spadek o 1 punkt procentowy, nie ma zdania na ten temat.

Według CBOS, odsetek osób podzielających opinię, że polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej, wzrósł o 5 punktów procentowych i w ciągu minionego roku nie był tak wysoki. Aktualnie 36 proc. badanych zgadza się z tym poglądem, a 54 proc. jest przeciwnego zdania. Udział osób twierdzących, że obecny rząd nie stwarza szans na poprawę sytuacji gospodarczej, spadł o 4 punkty procentowe. 10 proc. nie ma opinii na ten temat (o 1 punkt mniej niż miesiąc wcześniej).

Jak podkreśla CBOS, społeczny odbiór premiera również znacząco się poprawił. Udział zadowolonych z faktu, że na czele Rady Ministrów stoi Mateusz Morawiecki, wynosi 39 proc. i jest o 6 punktów procentowych wyższy niż przed miesiącem. O tyle samo zmalał odsetek niezadowolonych z osoby premiera – sięga on obecnie 49 proc. "Przez ostatnie pół roku niezadowolenie z szefa rządu wyrażała ponad połowa Polaków" - zaznaczono. Odsetek niemających zdania w tej sprawie wynosi 12 proc. (o 1 punkt procentowy niższy niż przed miesiącem).

"Od ponad pół roku gabinet Mateusza Morawieckiego nie miał tak dobrego odbioru wyników swojej działalności jak w lutym. Dodatkowo odsetek osób podzielających opinię, że polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej, był ostatnio porównywalnie wysoki latem 2021 roku (39 proc. w lipcu i 35 proc. w sierpniu 2021 roku wobec 36 proc. aktualnie). Społeczny odbiór premiera również znacząco się poprawił – zarówno w stosunku do ubiegłego miesiąca, jak i w dłuższej perspektywie" - podsumowuje CBOS.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 6 do 19 lutego 2023 roku na próbie liczącej 982 osoby (w tym: 58,4 proc. metodą CAPI, 25,9 proc. – CATI i 15,7 proc. – CAWI). (PAP)

par/