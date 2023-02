"Aktualna sytuacja międzynarodowa, sytuacja natury bezpieczeństwa wymaga od nas aktywnej działalności dyplomatycznej" - powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej na briefingu w piątek wieczorem.

Przydacz przypomniał, że w czwartek prezydent Duda spotkał się w Rzeszowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Podkreślił, że to był początek "pewnej serii działań dyplomatycznych, jakie w najbliższym czasie pan prezydent planuje".

Jak przekazał prezydencki minister, w najbliższą środę Andrzej Duda uda się do Kwatery Głównej NATO, gdzie w czwartek spotka się z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Rozmowa - jak zaznaczył - będzie dotyczyła dalszych działań zmierzających do wzmocnienia wschodniej flanki NATO, a także przygotowań do zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie (11–12 lipca 2023 r.).

"Prosto z Brukseli pan prezydent uda się w dalszą aktywność dyplomatyczną. Kolejne spotkania z liderami światowymi planowane są w Londynie, a następnie na marginesie 52. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa" - powiedział Przydacz.

W swoim piątkowym orędziu prezydent mówił, że każdego dnia intensywnie zabiega o to, by "wzmacniać bezpieczeństwo Polski sprawnie modernizując naszą armię, umacniając nasze sojusze, a także wspierając walczącą z rosyjskim najeźdźcą Ukrainę".

"Najbliższy czas będzie dla naszego bezpieczeństwa niezwykle istotny, dlatego w nadchodzącym tygodniu spotkam się w Brukseli z sekretarzem generalnym NATO, w Londynie z naszymi brytyjskimi sojusznikami, a w Monachium z wieloma światowymi przywódcami podczas najważniejszej konferencji poświęconej bezpieczeństwu w Europie" - zapowiedział prezydent Duda.

W związku z tym zaznaczył, że - choć już mówił o tym wielokrotnie - to chciałby "po raz kolejny wyraźnie podkreślić", że "członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim i Unii Europejskiej to polska racja stanu".(PAP)

Autorki: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka, Danuta Starzyńska-Rosiecka

