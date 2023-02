"Wobec licznych spekulacji na temat roli Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski w tegorocznej kampanii wyborczej chcemy oświadczyć: Ruch Samorządowy jest samodzielnym podmiotem na politycznej mapie Polski, lecz nie ma na celu konkurencji z jakąkolwiek partią opozycyjną" - podkreślili w oświadczeniu prezydent Sopotu, prezes Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski Jacek Karnowski i prezydent Warszawy, przewodniczący rady politycznej Rafał Trzaskowski.

Reklama

W oświadczeniu zwrócono uwagę, że "Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski jest podmiotem, który doprowadził do spotkania wszystkich liderów opozycji i podpisania jedynej wspólnej deklaracji - postulatów samorządowych, które mają zostać zrealizowane w 365 dni od przejęcia władzy w Polsce po wygranych przez opozycję wyborach".

"Jesteśmy spoiwem i chcemy łączyć. To jest poważna gra o Polskę, nasz dom, naszą Ojczyznę. Czas na ostateczne decyzje i strategię działania! Nie zakładamy nowej partii. Nie konkurujemy z nikim. Naszym celem jest wyłącznie wspomaganie demokratycznej opozycji. Chcemy jak najsilniejszych wspólnych list opozycji, a najlepiej jednej, stąd nasze zaangażowanie" - podkreślają Karnowski i Trzaskowski.

Reklama

"Uważamy, że możemy stanowić wartość dodaną dla opozycji. Mieszkańcy widzą i doceniają naszą sprawczość. Jesteśmy praktykami i to nasze doświadczenie to ogromna wartość do przeniesienia na poziom zarządzania krajowego. Samorządy w przeciwieństwie do rządu są sprawne i mieszkańcy to widzą każdego dnia" - dodają.

W oświadczeniu zaznaczono, że "zaangażowanie Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski w wyborach po stronie opozycji może odebrać głosy PiS". "Dla nas najważniejsi są mieszkańcy i postulaty samorządowe. Powiedzmy to jeszcze raz - to jest gra o Polskę. Polskę zdecentralizowaną i demokratyczną" - czytamy.

Prezydenci miast podkreślają, "że w sondażach przede wszystkim warto pokazywać, że wspólny start całej demokratycznej opozycji i samorządowców zwiększa nasze szanse pokonania PiS". "Stwarzanie wrażenia jakichkolwiek dodatkowych podziałów jest wyjątkowo szkodliwe. Musimy przebić PiS-owski sufit, bo lada moment zupełnie przygniecie on nasz kraj" - czytamy.

Zdaniem Karnowskiego i Trzaskowskiego, "trzeba jak najszybciej ogłosić dopięcie paktu senackiego, gotowego dziś w 95 procentach". "Musimy zrobić wszystko, by opozycja nie znalazła się na węgierskiej ścieżce demokracji, gdzie po takim urządzeniu państwa przez Orbana, do zwycięstwa nie wystarczyła nawet jedna lista" - podkreślono.

"Każdy, kto będzie chciał wystawić swoich kandydatów niesygnowanych paktem senackim, którego częścią jest Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski będzie de facto służyć Jarosławowi Kaczyńskiemu. Przykładem są tzw. Bezpartyjni i Samorządowcy, koalicjanci PiS-u w sejmiku dolnośląskim, którzy z rozkazu Jarosława Kaczyńskiego mają wprowadzać chaos u wyborców, podszywając się pod demokratycznych samorządowców z Ruchu TAK! Dla Polski" - czytamy w oświadczeniu. (PAP)

autor: Edyta Roś

ero/ ann/